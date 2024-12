El Metro de Santiago le respondió al usuario de TikTok quien asegura que "hay que tirar la palanca" ante robos

Rodrigo Alejandro Escobar Arco utiliza TikTok para subir distintos tipos de contenido que se centran en la actuación, en el relato de experiencias personales y bailes frente a la cámara. En la actualidad tiene 942 seguidores, pero, ante todo pronóstico, su video llegó a más de 70 mil personas.

Metro de Santiago.jpg El Metro de Santiago es una vía de comunicación rápida.

El video viral de TikTok sobre el Metro de Santiago de Chile

En su video viral relató una situación de inseguridad que lo tuvo como protagonista cuando se trasladaba en el subte: "Me subí al metro y un chico me intentó meter la mano a la cartera. Por suerte una señora lo encaró públicamente, al frente de todos, y me salvé y no me pasó nada. Iba al lado mío una persona que trabajaba en el Metro y me dijo que si me volvía a pasar algo así yo tenía que jalar la palanca de emergencia del Metro".