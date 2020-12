Celadores se desmarcan del SUTE y buscan recibir todo el aumento del Gobierno

"Hemos presentado una nota al gobernador pidiéndole que revean la mala negociación que hizo el gremio docente y que nos afecta a nosotros, los celadores estamos mal y no llegamos a fin de mes, un compañero con 6.30 horas no supera los $22.000, somos de los que menos ganamos en la Administración Pública", remarcó Miguel Sosa, secretario general del sindicato de celadores no docentes de Mendoza, (Sucend).