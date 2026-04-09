Por qué no hay que cortar ni limar las uñas en forma redondeada

¿Por qué no hay que cortar las uñas en forma redondeada?

No cortarse las uñas de los pies rectas, sino redondeadas, favorece la onicocriptosis, es decir las uñas encarnadas. Al redondear las esquinas, la uña crece hacia la piel, provocando dolor, infecciones y, a menudo, la necesidad de intervenciones podológicas. Los expertos aconsejan cortarlas rectas, dejando un pequeño borde blanco para evitar complicaciones.

En el caso de que los bordes de la uñas te molesten, esos si puedes dejarlos rectos, pero el resto de la uña siempre debe ir recto y en lo posible el corte debe realizarse de una sola vez y no en varios tramos, ya que esto puede provocar que la uña se astille.