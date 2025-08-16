Inicio Belleza Piel
Para qué sirve la niacinamida, la vitamina C, el protinol y el ácido hialurónico en la piel: qué usar según tu edad

Descubre cómo reacciona la piel ante la aplicación de diversos productos como niacinamida, protinol, vitamina C, entre otros

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
Qué sérum usar en la piel según tu edad

Estamos atravesando una época donde nos vemos bombardeados por cientos de productos de belleza, y en muchas ocasiones no sabemos para qué sirven y en qué se diferencian.

Por ejemplo, en el caso de los sérums, los mismos vienen de diversos colores, texturas y hasta ingredientes. En la siguiente nota nos enfocaremos en explicarte para qué sirven la niacinamida, la vitamina C, el protinol y el ácido hialurónico.

¿Para qué sirve la niacinamida?

Según The Chemist Look Argentina, la niacinamida es una de las formas de vitamina B3. Es un activo multifuncional que actúa en la piel a través de diversos mecanismos, logrando una mejora visible en la textura y el aspecto global de la piel.

¿Para qué sirve la vitamina C?

La vitamina C es un nutriente esencial para el cuerpo humano, actuando como antioxidante y siendo vital para el crecimiento, desarrollo y reparación de tejidos.

¿Para qué sirve el protinol?

El protinol es un ingrediente antiedad exclusivo de la marca Avon, y se trata de un aminoácido modificado que estimula la producción de colágeno en la piel, específicamente colágeno tipo III. El mismo ayuda a restaurar la pérdida de colágeno y a mejorar la firmeza, suavidad y luminosidad de la piel.

¿Para qué sirve el ácido hialurónico?

El ácido hialurónico es un componente que sirve para hidratar profundamente y mejorar la apariencia de la piel, reduciendo la aparición de arrugas y líneas finas.

No existe una edad específica en la cual se aconseja usar sérums, pero lo mejor es hacerlo a partir de los 20 años, ya que el momento en el cual la piel comienza a mostrar signos de envejecimiento, aunque sean sutiles.

Entre los 20 y los 30 años hay que usar productos con vitamina C y ácido hialurónico; entre los 30 y los 40 años vitamina C, y de los 40 años en adelante se pueden usar sérums con retinol para promover la producción de colágeno.

*Diario UNO no mantiene ninguna relación comercial con las marcas mencionadas en la nota.

