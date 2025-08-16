Para qué sirve la niacinamida, la vitamina C, el protinol y el ácido hialurónico en la piel: qué usar según tu edad

Avon serúms Sérums. Vienen de diversos colores y texturas.

¿Para qué sirve la vitamina C?

La vitamina C es un nutriente esencial para el cuerpo humano, actuando como antioxidante y siendo vital para el crecimiento, desarrollo y reparación de tejidos.

¿Para qué sirve el protinol?

El protinol es un ingrediente antiedad exclusivo de la marca Avon, y se trata de un aminoácido modificado que estimula la producción de colágeno en la piel, específicamente colágeno tipo III. El mismo ayuda a restaurar la pérdida de colágeno y a mejorar la firmeza, suavidad y luminosidad de la piel.

¿Para qué sirve el ácido hialurónico?

El ácido hialurónico es un componente que sirve para hidratar profundamente y mejorar la apariencia de la piel, reduciendo la aparición de arrugas y líneas finas.

Sérums.jpg Sérums. Fundamentales para la piel.

No existe una edad específica en la cual se aconseja usar sérums, pero lo mejor es hacerlo a partir de los 20 años, ya que el momento en el cual la piel comienza a mostrar signos de envejecimiento, aunque sean sutiles.

Entre los 20 y los 30 años hay que usar productos con vitamina C y ácido hialurónico; entre los 30 y los 40 años vitamina C, y de los 40 años en adelante se pueden usar sérums con retinol para promover la producción de colágeno.

