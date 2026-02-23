Errores que dañan tu pelo al ponerte shampoo y acondicionador

Errores comunes al lavar el pelo

Los expertos de la marca de cuidado capilar Ki.Sui, en conversación con Vogue, mencionaron varios errores a la hora de aplicar shampoo en el cabello.

hombre se aplica shampoo Aprende cómo aplicar shampoo al lavar el cabello.

Un buen lavado no debe ser agresivo. Es importante cuidar la cutícula desde este primer paso si quieres conseguir un cabello flexible, ligero y con movimiento.

no debe ser agresivo. Es importante cuidar la cutícula desde este primer paso si quieres conseguir un cabello flexible, ligero y con movimiento. El masaje debe ser suave, sin frotar con fuerza ni enredar el cabello, empleando movimientos conscientes y respetuosos.

El shampoo tiene que aplicarse principalmente sobre el cuero cabelludo, no sobre medios y puntas.

tiene que aplicarse principalmente sobre el cuero cabelludo, no sobre medios y puntas. Medios y puntas no se frotan: se lavan acompañando la espuma de arriba hacia abajo, siguiendo la dirección natural del pelo , para no dañar la cutícula.

, para no dañar la cutícula. Enjuagar bien el shampoo es importante. Dejar restos de producto hace que el cabello quede rígido y pesado.

Otro detalle para tener en cuenta, según Llongueras Peluquerías, es cómo aplicar acondicionador. En cabellos finos o con tendencia grasa hay que evitar aplicar acondicionador en la raíz. En cambio, en cabelleras secas o rizadas se puede aplicar una pequeña cantidad desde el cuero cabelludo para hidratar en profundidad.

Lavar y enjuagar con agua muy caliente también perjudica el cabello. El agua caliente abre la cutícula y elimina los aceites naturales del cuero cabelludo, provocando sequedad y frizz. Lo ideal es lavar con agua tibia y finalizar con un enjuague más fresco para sellar la cutícula.

pelo con crema acondicionadora

Por último, otro detalle para tener en cuenta es no frotar con fuerza con una toalla el pelo húmedo. En su lugar, hay que presionar suavemente con una toalla de microfibra o una camiseta de algodón para eliminar el exceso de agua sin dañar la fibra capilar.