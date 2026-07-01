Cómo cuidar la piel durante la ola polar para no sentirla seca, tirante o áspera

Durante una ola polar, el cambio drástico de las temperaturas hace que nuestra piel pierda hidratación con mayor facilidad, se reseque, se descame y se vuelva mucho más sensible. Es muy importante que cambiemos algunos hábitos diarios de cuidado de la piel, como los que compartiremos a continuación.

Durante el invierno debemos hidratar nuestra piel todo el tiempo.

¿Cómo cuidar la piel durante la ola polar?

Frente a una ola polar, la rutina de skincare no consiste en aplicarse "más cantidad" de crema, sino en elegir ingredientes que fortalezcan la barrera de la piel, como por ejemplo: