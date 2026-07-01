Cómo cuidar la piel durante la ola polar para no sentirla seca, tirante o áspera

Mendoza y varios puntos del país están atravesados por lo que los meteorólogos han denominado "ola polar", y aunque no lo creamos estas bajas temperaturas impactan de forma directa en nuestra salud estética.
Durante una ola polar, el cambio drástico de las temperaturas hace que nuestra piel pierda hidratación con mayor facilidad, se reseque, se descame y se vuelva mucho más sensible. Es muy importante que cambiemos algunos hábitos diarios de cuidado de la piel, como los que compartiremos a continuación.
¿Cómo cuidar la piel durante la ola polar?
Frente a una ola polar, la rutina de skincare no consiste en aplicarse "más cantidad" de crema, sino en elegir ingredientes que fortalezcan la barrera de la piel, como por ejemplo:
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Ácido hialurónico: es el mejor producto para hidratar la piel. Mejora la elasticidad de la piel y aportando una hidratación profunda e inmediata.
Niacinamida: ayuda a calmar la piel sensibilizada por el viento frío, mejora la textura, unifica el tono y refuerza la barrera cutánea.
Vitamina C: actúa como un potente antioxidante que devuelve la luminosidad perdida por el frío, estimula el colágeno y atenúa manchitas.
Más allá de los productos cosméticos que usemos, también existen pequeños cambios que podemos comenzar a incorporar en la rutina diaria y que evitarán que tu piel sufra las consecuencias del frío extremo:
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Evitá las duchas con agua muy caliente. El agua excesivamente caliente barre los aceites naturales de la piel y la reseca de forma inmediata. Optá por agua tibia.
No descuides manos, labios y cuello. Son las zonas más expuestas a las bajas temperaturas y las que primero se agrietan. Te aconsejamos usar siempre manteca de cacao y crema de manos.
Los ambientes calefaccionados resecan el aire. Podés usar humidificadores o colocar un pequeño recipiente con agua cerca de los calefactores para mantener la humedad en el hogar.
Beber al menos dos litros de agua por día. Puedes beber mate, té, mate cocido, café, etc. El cuerpo necesita líquidos para mantener los tejidos sanos.