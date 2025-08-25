Las mascarillas coreanas son conocidas a nivel mundial por ayudar a que al piel luzca sana, brillante y más fresca. Lo mejor de todo es que la mayoría de estas máscarillas se realizan con ingredientes naturales que todos tenemos a mano.
En la siguiente nota te enseñaremos a hacer una mascarilla casera que lleva como ingredientes principales arroz y pepino. A continuación el paso a paso.
Ingredientes
El primer paso de esta mascarilla es lavar bien la media taza de arroz, te aconsejamos hacerlo con agua filtrada, e ir tirando el agua que vaya quedando sucia.
A continuación, licua el medio pepino con cáscara, el arroz ya lavado e hidratado, y la taza de agua. Conseguirás una preparación que deberá ser aplicada en la piel con discos de algodón o con gasas empapadas en este líquido. Deja actuar las gasas en la piel por unos 10 minutos y luego retira con abundante agua.
Otra opción es filtrar la mezcla y quedarte con el líquido, el cual podrás pasar a un envase con atomizador o pulverizador. Podrás aplicarlo en la piel una vez al día, y te servirá como un spray refrescante.