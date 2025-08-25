Paso a paso de esta mascarilla casera coreana

Paso a paso de esta mascarilla casera coreana

Las mascarillas coreanas son conocidas a nivel mundial por ayudar a que al piel luzca sana, brillante y más fresca. Lo mejor de todo es que la mayoría de estas máscarillas se realizan con ingredientes naturales que todos tenemos a mano.

En la siguiente nota te enseñaremos a hacer una mascarilla casera que lleva como ingredientes principales arroz y pepino. A continuación el paso a paso.

¿Cómo preparar esta mascarilla coreana para la piel?

Ingredientes

  • Media taza de arroz
  • 1 taza de agua filtrada
  • Medio pepino con cáscara
Pepino
El pepino sirve para hidratar la piel.&nbsp;

El pepino sirve para hidratar la piel.

El primer paso de esta mascarilla es lavar bien la media taza de arroz, te aconsejamos hacerlo con agua filtrada, e ir tirando el agua que vaya quedando sucia.

A continuación, licua el medio pepino con cáscara, el arroz ya lavado e hidratado, y la taza de agua. Conseguirás una preparación que deberá ser aplicada en la piel con discos de algodón o con gasas empapadas en este líquido. Deja actuar las gasas en la piel por unos 10 minutos y luego retira con abundante agua.

Otra opción es filtrar la mezcla y quedarte con el líquido, el cual podrás pasar a un envase con atomizador o pulverizador. Podrás aplicarlo en la piel una vez al día, y te servirá como un spray refrescante.

Pepino piel
El pepino le brinda muchos beneficios a la piel.&nbsp;

El pepino le brinda muchos beneficios a la piel.

¿Qué beneficios le brinda el pepino a la piel?

  • Hidratación: el pepino es un excelente hidratante natural para la piel. Previene la sequedad.
  • Efecto calmante: tiene propiedades antiinflamatorias, gracias a la presencia del ácido cafeico. Reduce el enrojecimiento y la inflamación de la piel.
  • Protección antioxidante: el pepino tiene vitaminas A, C y E que combaten los radicales libres y el estrés oxidativo, lo que ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro y a mantener una piel joven.
  • Limpieza y control del acné: tiene propiedades astringentes que sirven para limpiar los poros, prevenir el acné y controlar el exceso de grasa.
  • Tratamiento para ojos cansados: si colocas rodajas de pepino frío sobre los ojos, su efecto descongestionante y vasoconstrictor ayuda a reducir la hinchazón y a disminuir la apariencia de las ojeras.

Temas relacionados:

Te puede interesar