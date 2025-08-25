Media taza de arroz

1 taza de agua filtrada

Medio pepino con cáscara

Pepino El pepino sirve para hidratar la piel.

El primer paso de esta mascarilla es lavar bien la media taza de arroz, te aconsejamos hacerlo con agua filtrada, e ir tirando el agua que vaya quedando sucia.

A continuación, licua el medio pepino con cáscara, el arroz ya lavado e hidratado, y la taza de agua. Conseguirás una preparación que deberá ser aplicada en la piel con discos de algodón o con gasas empapadas en este líquido. Deja actuar las gasas en la piel por unos 10 minutos y luego retira con abundante agua.

Otra opción es filtrar la mezcla y quedarte con el líquido, el cual podrás pasar a un envase con atomizador o pulverizador. Podrás aplicarlo en la piel una vez al día, y te servirá como un spray refrescante.

Pepino piel El pepino le brinda muchos beneficios a la piel.

¿Qué beneficios le brinda el pepino a la piel?