5 colores que quedan bien en uñas súper cortas

Uñas cromadas Los colores cromados quedan muy bien en las uñas cortas.

Nude

El color de esmalte nude nunca falla cuando se tiene uñas cortas, ya que te hará lucir unas manos mucho más prolijas y elegantes.

Azul oscuro

El azul oscuro es otro color de esmalte que luce muy bien en uñas cortas. Es un tono elegante y osado al mismo tiempo.

Amarillo

El color amarillo puede ser llamativo y vibrante, pero queda muy bien en uñas cortas y combina bien con cualquier tono de piel.

Rojo

El rojo es un clásico que siempre queda bien con las uñas cortas. Es un tono sensual, femenino y llamativo.

Marrón

El color marrón también queda muy bien en las uñas cortas. Es un tono neutral que queda elegante, profesional y combina bien con cualquier color de ropa.

Verde

El verde oscuro es otro color que debes usar si tienes las uñas cortas. Es elegante y está tendencia desde hace un par de años.

Sea cual sea el color de esmalte con el cual elijas pintar tus uñas, te aconsejamos seguir el siguiente paso a paso para que queden impecables: