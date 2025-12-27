5 colores que quedan bien en uñas súper cortas

Quienes tienen uñas cortas creen que no pueden pintarlas porque no quedarán elegantes o prolijas, pero esto es un error ya que existen muchos colores que sientan muy bien y que además te harán lucir femenina y empoderada.
¿Qué colores de esmaltes son ideales para las uñas cortas?
Cromados
Cualquier color de esmalte cromado siempre queda bien en las uñas cortas. Te aconsejamos optar por colores como el rojo, el negro, el verde, etc.
Nude
El color de esmalte nude nunca falla cuando se tiene uñas cortas, ya que te hará lucir unas manos mucho más prolijas y elegantes.
Azul oscuro
El azul oscuro es otro color de esmalte que luce muy bien en uñas cortas. Es un tono elegante y osado al mismo tiempo.
Amarillo
El color amarillo puede ser llamativo y vibrante, pero queda muy bien en uñas cortas y combina bien con cualquier tono de piel.
Rojo
El rojo es un clásico que siempre queda bien con las uñas cortas. Es un tono sensual, femenino y llamativo.
Marrón
El color marrón también queda muy bien en las uñas cortas. Es un tono neutral que queda elegante, profesional y combina bien con cualquier color de ropa.
Verde
El verde oscuro es otro color que debes usar si tienes las uñas cortas. Es elegante y está tendencia desde hace un par de años.
Sea cual sea el color de esmalte con el cual elijas pintar tus uñas, te aconsejamos seguir el siguiente paso a paso para que queden impecables:
- Limar y cortar las uñas.
- Eliminar las cutículas. Puedes ayudarte con una crema o aceite para cutículas y empujarlas hacia adentro.
- Aplica esmalte base coat.
- Aplica dos capas del esmalte color elegido.
- Finaliza con esmalte top coat.
- Para que tus manos queden impecables, aplica crema hidratante.