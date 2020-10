ATP: calendario de pagos de octubre

ATP: cómo realizar la consulta

Los trabajadores y trabajadoras de empresas que hayan sido beneficiadas con el ATP podrán iniciar la consulta por medio de la web de Anses siguiendo estos pasos

Ingresar a www.anses.gob.ar

Seleccionar la opción Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción

Finalmente sólo ingresando el CUIL, el sistema arrojará la fecha asignada

Qué pasa si mi CUIL no está registrado en Anses

En el caso de aparecer la información "usted NO está registrado, consulte a su empleador", no necesariamente quiere decir que el empleador no hay solicitado el beneficio.

Desde ANSES informaron que los reclamos deberán trasladarse a los empleadores para que puedan chequear los datos asignados para cada trabajador, al igual que su número de CBU.

Créditos a tasa 0: requisitos

En tanto, la AFIP mantiene la apertura de solicitudes para aquellas firmas que hayan sido aceptadas a las líneas de créditos a tasa 0, de acuerdo con sus condiciones. El plazo estará disponible entre el 7 y 19 de octubre.

Los Créditos a Tasa Subsidiada ofrecen la asistencia para aquellos empleadores que durante agosto de 2020 hayan registrado una variación nominal positiva en su facturación del 0% al 40% en la comparación interanual. Al mismo tiempo, las empresas que registren en su nómina trabajadoras y trabajadores con pluriempleo tendrán habilitada la opción para tramitar su Crédito a Tasa Subsidiada desde el 14 de octubre hasta el 19 octubre, inclusive.