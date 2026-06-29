Ángel Di María firmó la renovación de su contrato con Rosario Central: "Hay Ángel para rato"

Desde sus cuentas de redes sociales, el club rosarino anunció este lunes la renovación del contrato con Ángel Di María, quien seguirá en el club de Arroyito. "Hay Ángel para rato", posteó Rosario Central en el mediodía de este lunes.

¡HAY ÁNGEL PARA RATO!



Ángel Di María renovó su vínculo con #RosarioCentral pic.twitter.com/WuEbRBO9bv — Rosario Central (@RosarioCentral) June 29, 2026

Ángel Di María y los objetivos que busca con Rosario Central

Di María, de 38 años, eligió el club de sus amores para la última etapa de su extensa y exitosa carrera profesional. Pero la idea del delantero y el club no es nostalgia pura, está cargado de desafíos. Ambos tienen metas a corto y mediano plazo y el más cercano son los octavos de final de la Copa Libertadores, la Supercopa Internacional contra Estudiantes; y el comienzo del campeonato del segundo semestre de la Liga Profesional, el Torneo Clausura local.