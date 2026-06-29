El romance entre Ángel Di María y el club que lo formó y lo lanzó a la fama, Rosario Central, renovaron votos de unión, y el Fideo, héroe de la Selección Argentina en Qatar 2022 seguirá jugando en el club Canalla. El contrato que vencía este martes, fue renovado por un año más.
Ángel Di María firmó la renovación de su contrato con Rosario Central: "Hay Ángel para rato"
Este lunes el plantel de Rosario Central volvió a los entrenamientos, y el emblemático Ángel Di María renovó el contrato que vencía mañana
Desde sus cuentas de redes sociales, el club rosarino anunció este lunes la renovación del contrato con Ángel Di María, quien seguirá en el club de Arroyito. "Hay Ángel para rato", posteó Rosario Central en el mediodía de este lunes.
Ángel Di María y los objetivos que busca con Rosario Central
Di María, de 38 años, eligió el club de sus amores para la última etapa de su extensa y exitosa carrera profesional. Pero la idea del delantero y el club no es nostalgia pura, está cargado de desafíos. Ambos tienen metas a corto y mediano plazo y el más cercano son los octavos de final de la Copa Libertadores, la Supercopa Internacional contra Estudiantes; y el comienzo del campeonato del segundo semestre de la Liga Profesional, el Torneo Clausura local.
"Nuestra historia juntos todavía tiene muchas páginas por escribir. Vamos por más, Fideo", sumó en el posteo el club auriazul, junto a un video de Di María. El ex Real Madrid, PSG y Manchester United, entre otros equipos, volvió a Rosario a mediados de 2025 luego de jugar el Mundial de Clubes con Benfica.
El regreso a la actividad del plantel de Rosario Central llegó con esta buena noticia al predio de Arroyo Seco donde entrena el equipo. Allí comenzará la pretemporada formal bajo la conducción de Jorge Almirón con evaluaciones médicas y físicas para determinar el estado de cada jugador antes de iniciar las tareas más intensas, según informó un medio local rosarino.