Anabel Fernández Sagasti elogió la prórroga de la moratoria previsional dispuesta por el Presidente

La presidenta del PJ de Mendoza presentó la iniciativa junto a su compañero Jorge Recalde. Ya fue votada y aprobada en Senadores y falta el tratamiento en Diputados.

Qué dice el proyecto

El proyecto prevé que en lo que queda de 2022 cerca de 500 mil personas en edad jubilatoria ya cumplida podrían adherir a la Unidad de Pago de Deuda Previsional contemplada en la ley. Además, otras 300 mil estarían en condiciones en 2023. Se trata de personas que no han podido sumarse a las moratorias jubilatorias anteriores por las restricciones que acumularon a partir de 2016.

El plan de pago tiene una duración de dos años y puede ser prorrogado por el Gobierno nacional. Tiene una mirada a mediano plazo y la idea es "crear una conciencia previsional en todos y todas para que puedan prever hacia el futuro cómo estarán sus aportes cuando lleguen a la edad jubilatoria. Estamos siguiendo la agenda de 800 mil familias que esperan una respuesta urgente", resaltó al presentarlo Fernández Sagasti.

Y explicó que la propuesta se elaboró a partir de "una preocupación urgente", por la cantidad de argentinos en edad jubilatoria o pre-jubilatoria, sin los aportes necesarios para realizar el trámite.

“Estos trabajadores no es que no aportaron porque no estaba en su voluntad, aportar al sistema previsional. No aportaron porque sobrevivieron a las diferentes crisis económicas que se dieron en la Argentina, como la hiperinflación del '89, los picos de desocupación de los '90, el 2001, y ¿qué vamos a hacer con esa gente? ¿Los vamos a dejar sin jubilación, sin acceso a derechos?”, reflexionó.

El apoyo de Marisa Uceda

También legisladora del Frente de Todos, la diputada nacional por Mendoza Marisa Uceda, señaló: "Celebramos la decisión del presidente Alberto Fernández de prorrogar la moratoria vigente, por la cual 120.000 mujeres podrán jubilarse. Desde la Comisión de Previsión y Seguridad Social trabajamos en soluciones de fondo para garantizar el acceso a la jubilación a las y los trabajadores".

El lunes por la noche el Presidente anunció que extenderá el plazo de la moratoria previsional vigente, luego de que el Congreso Nacional se quedara sin tiempo para avanzar con la ley.

"La moratoria previsional fue una política indispensable en la Argentina para garantizar que millones de mujeres mayores puedan acceder a su jubilación", indicó Presidencia en un comunicado.

Por esa razón, Alberto Fernández decidió extender su plazo hasta que el Congreso sancione una nueva ley.

