Amalia Granata explotó contra Rial: "Sos la misma basura de siempre, mala gente"

Jorge Rial sacó al monstruo: atacó a Pallares y Lussich en su debut de Socios del Espectáculo

Lejos de dejarlo pasar, Amalia Granata fue lapidaria y fulminó al conductor por amenazar a Adrián Pallares con contar intimidades de su vida sexual.

"Queda claro que por más que se ponga la careta de feminista y de bueno, sigue siendo la misma basura de siempre. Porque lo que le hiciste a un compañero de laburo, y buena gente como Adrián, no se le hace a nadie. Más allá de que sabemos que lo viene haciendo desde hace años con toda la gente del medio", disparó Granata en Polino Auténtico.

Amalia Granata liquidó a Jorge Rial

"Lo que hizo fue una extorsión. Pónganle el nombre que quieran, que estaba caliente, no sé, me importa un bledo. Lo hizo siempre", siguió.

"El flaco es una basura. Eso no se hace. Sos mala leche, mala gente. Fijate lo que te pasa en tu vida, es porque sos mala gente, querido. Eso no se hace. Y menos a un compañero de laburo, y buen compañero como es Adrián Pallares", sentenció la periodista.

Carmen Barbieri desafió a Jorge Rial

"Evité que fuera presa por evasión de impuestos", dijo el conductor furioso con la conductora de Mañanísima luego de que Carmen hablará de su separación y recodara el año que Rial la echo de América.

Lejos de dejar pasar su comentario, Carmen Barbieri redobló la apuesta y le dijo de todo a Jorge Rial.

"Despertaron al monstruo de Rial. Yo no le tengo miedo a nadie. Desde que estuve a punto de morir, dije 'el universo me dio una oportunidad más. ¿Qué me voy a enojar?'", comenzó diciendo Carmen.

"No iba a ir presa. Yo esto nunca lo conté, pero sí le agradecí a Rial, aunque diga cualquier cosa de mí. No me importa", siguió recordando su incidente.

"Jorge, decí lo que quieras, lo más feo, lo más negro, lo más profundo. Vení, vení, no te quedes con las ganas, pensando que soy mujer y que hay que cuidarla. Largá todo. Vení que te espero", expresó Carmen, desafiante.