Efemérides de hoy martes 8 de noviembre de 2022

1793 - MUSEO DE LOUVRE. Se inaugura en París el Museo del Louvre con colecciones de arte de la antigua nobleza y de clases dirigentes que pasan a ser propiedad pública para ser expuestas al conjunto de la sociedad francesa. Fue un precedente y modelo para otros museos europeos. El Louvre, uno de los museos más visitados del mundo, alberga unas 35.000 obras.

1847 - BRAM STOKER. Nace en Clontarf, la zona residencial del norte de Dublín, el escritor y periodista irlandés Abraham “Bram” Stoker, autor de la célebre novela “Drácula”, que escribió en 1897 y fue llevada varias veces al cine.

1935 - ALAIN DELON. Nace en la localidad francesa de Sceaux el actor Alain Delon (Alain Fabien Maurice Marcel Delon), ícono del cine europeo de las décadas de 1960 y 1970. Filmó más de 50 películas, entre ellas Borsalino y Adiós al amigo.

zzzzinte1TOPSHOT – French actor Alain Delon arrives to be awarded with an Honorary Palme d’Or at the 72nd edition of the Cannes Film Festival in Cannes, southern France, on May 19, 2019. (Photo by CHRISTOPHE SIMON / AFP)zzzz