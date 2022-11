Efemérides de hoy martes 29 de noviembre de 2022

1933 - JOHN MAYALL. Nace en la ciudad inglesa de Macclesfield el músico y cantante británico John Mayall, considerado uno de los guitarristas más virtuosos en la historia del blues.

1946 - JUAN ALBERTO BADÍA. Nace en la ciudad bonaerense de Ramos Mejía el locutor y conductor Juan Alberto Badía, creador de ciclos musicales en radio y televisión que dieron gran impulso al rock nacional.

1946 - SILVIO RODRÍGUEZ. Nace en la ciudad de San Antonio de los Baños (Cuba) el músico y cantautor Silvio Rodríguez, exponente de la Nueva Trova cubana y autor de clásicos como Unicornio, Ojalá y La era está pariendo un corazón.

Silvio-Rodriguez-Maradona.jpg En un día como hoy nacía el cantautor cubano Silvio Rodríguez.

1947 - NACIONES UNIDAS. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprueba en su sede de la ciudad de Nueva York la resolución 181, en la que recomienda dividir la Palestina administrada por el Reino Unido en dos estados: uno árabe-palestino y otro judío.

1984 - PAZ Y AMISTAD. Los Gobiernos de la Argentina y Chile firman en Ciudad del Vaticano el tratado de paz y amistad que pone fin al conflicto por la soberanía de islas en el Canal de Beagle, en el extremo sur del continente americano, por el que estuvieron a punto de ir a la guerra en 1977.

1998 - CARLOS BIANCHI. El entrenador Carlos Bianchi gana su primer título con Boca Juniors en partido con empate 0-0 ante Independiente en el estadio La Bombonera. Fue el comienzo del ciclo más exitoso en la historia del club “xeneize” y del DT y exfutbolista surgido en Vélez Sársfield.

2001 - GEORGE HARRISON. A la edad de 58 años muere en la ciudad estadounidense de Los Ángeles el músico y compositor británico George Harrison, guitarrista de la célebre banda de rock The Beatles, para la que compuso las populares canciones I Need You, Taxman, While My Guitar Gently Weeps, Something y Here Comes the Sun, entre otras.

George Harrison hubiera cumplido 75 años el sábado 25 de febrero. En 2001 fallecía el mítico guitarrista George Harrison.

2008 - ULISES DUMONT. Muere en Buenos Aires, a la edad de 71 años, el actor de cine, teatro y televisión Ulises Dumont, protagonista de reconocidas películas como "Tiempo de revancha" y "No habrá más penas ni olvido".

2021 - DERECHOS HUMANOS. Se celebra el Día Internacional de las Defensoras de los Derechos Humanos, declarado en 2005 para reconocer a las mujeres que a título individual o colectivo trabajan en favor del cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Fuente: Télam