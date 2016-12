Los que apuestan a la educación y el esfuerzo

Estudiaron, investigaron, innovaron y se lucieron. En la previa a la foto que los convocó, los niños y jóvenes destacados en educación coincidieron en que tienen nuevos proyectos, mucha curiosidad y, ante todo, ganas de seguir creciendo. Los que tienen a cargo su formación apuestan a acompañarlos.



"Estoy creando la revista digital Buen perfil, que busca alentar al emprendedorismo con noticias positivas, y una plataforma para impresión 3D", detalla, por ejemplo, Lucas Patiri. Junto a él, curioseaban por la Nave Cultural, Juan Bautista Romaniuk e Irina Richards, la dupla que sorprendió en sus testimonios contando que la clave para ser olímpicos en Ciencias fue la comunicación. "Lo que nos llevó a ganar fue trabajar en equipo. Generalmente estábamos de acuerdo en casi todo y nos ayudó que nuestra meta nunca fue ganar. Eso les faltaba a los otros", confiesan.



Graciela Bertancud, desde otro plano, habla de lo mismo y destaca la importancia de que los colegios promuevan una inteligencia colectiva, donde sea más fácil el nosotros que el yo.



"Los jóvenes tienen una carga de información muy grande. Y las tecnologías nos atraviesan. Quedarse afuera es dejar de dialogar con el presente", opina desde el ámbito de la robótica y las tecnologías de la información, Luciana Silvestri.



Más allá del talento y la capacidad, todos dejaron entrever que el principal motor de todo logro es el esfuerzo. "Egresó un albañil que se recibió de arquitecto y nos agradecía por haber cumplido su sueño", cuenta Rubén Darío Bresso, rector de la Universidad de Congreso, sobre la necesidad de dar oportunidades en el nivel superior para que todos accedan a un estudio superior.



A unos metros de ellos, Trinidad Rojas Campos, de 80 años y 6 meses (como ella misma especifica), daba claro ejemplo con su presencia de lo que se puede conseguir gracias al entusiasmo.



"El que no sabe leer y escribir es ciego y sordomudo. Es como que no encaja, no puede ni protestar. Es triste", filosofa con su particular sabiduría.



Talentos for export que regresan

Estaban en Mendoza y Diario UNO logró reunirlos. En otra época del año hubiera sido difícil, considerando el itinerario que siguieron durante los últimos meses. Sin embargo, estos talentosos for export seguirán haciendo raíces en Mendoza porque, como resume Gustavo Racioppi, "hay que devolver lo que la provincia y el país nos dio".



El geólogo, que viene de estudiar y trabajar en Suiza e Italia, anunció que vuelve. Si bien no ahondó en propuestas puntuales, dice que se abrieron varias puertas y se animó, optimista, a trazar un paralelismo entre la obra del siglo (el túnel San Gotardo) y lo que se podría hacer en Mendoza.



"Tenemos que atravesar la cordillera de todas las formas que se pueda. Hay que conectarla con Chile y el Pacífico, que ya no es en el futuro sino hoy el centro económico mundial", plantea el profesional. Las Leñas y el Bioceánico Aconcagua dice que son los dos proyectos por excelencia para desarrollar en Mendoza.



Otro de los profesionales que trajeron buenas nuevas fue Bernardo González Riga, que después de descubrir al dinosaurio conocido como Gigante de Sur, anduvo por Chile, Brasil y Estados Unidos trabajando en nuevos hallazgos, como el de una nueva especie con un esqueleto mucho más complejo que el del Notocolossus.



Sin embargo, elige hacer elogios hacia dentro de la Argentina: "Tenemos yacimientos de fósiles que son extraordinarios y el recurso humano, con investigadores que trabajan a la par de los grandes a nivel mundial". Por eso no dudó en plantear, como contrapartida la falta de recursos económicos que están teniendo en la investigación y una necesidad de vinculación entre esta, la docencia y la extensión social.



Otro que volvió, pero que armará bolsos en el 2017 para continuar con su voluntariado a la par de los refugiados europeos, es el fotógrafo Elías Ortiz. Tras su paso por Grecia asegura que piensa seguir trabajando en esto, "porque las crisis humanitarias aumentan todo el tiempo".



También pasó

Inventor y misterioso. Santiago Torres, después del bicicletero modular monolítico, confesó que se entusiasmó con nuevos proyectos de los que no quiso dar detalles, como para no que no le roben las ideas. Pero terminó adelantando que son propuestas para bodegas y también pensadas para los proyectos de energías renovables que están en marcha.



Graciela Bertancud aprovechó la entrevista, sacó su celular y mostró cómo un alumno de 11 años en el último Hackathon de Mendoza desarrolló una aplicación para el cuidado de animales. También adelantó que con otros están trabajando en desarrollar plazas inteligentes que serían un furor. Una fanática de sus propios estudiantes.



Adelgazó 10 kilos en dos semanas. Marcos Bruno contó que en su experiencia de simulación como astronauta perdió peso y que, por eso, se comió cerca de 22 hamburguesas antes y después de ese paso por la asociación que colabora con la NASA. El verborrágico joven contó que tiene mil ideas locas en la cabeza, pero que ahora sólo quiere sacar Electrodinámica y Electrotécnica, porque no ha estudiado mucho.



Rodolfo Suarez, atraído por la paleontología. Al intendente de Capital se lo vio muy interesado en la trayectoria y los nuevos proyectos de Bernardo González Riga, quien encabezó el hallazgo del Gigante del Sur. El paleontólogo había opinado, un rato antes, sobre la necesidad de que el Estado apoye a estas investigaciones para llegar a la sociedad. ¿Lo tendrá en cuenta el funcionario para algún proyecto?