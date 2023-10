Durante años esta fecha ha sido tema de polémica entre aquellos que sostienen que el Descubrimiento de América representó un genocidio y otros que prefieren hablar de los aspectos positivos que pudo haber traído la conquista.

No obstante, en esta ocasión, la idea no es hablar de historia, ni de llegar a una conclusión final sobre lo que significó el Descubrimiento de América, sino simplemente poner un poco de humor y para eso no hay nada mejor que los memes.