Cómo cortarías esta torta en ocho pedazos con solo tres cortes

Si no logró obtener los ocho pedazos de la torta con la cantidad de cortes requeridos en este acertijo visual, no hay que preocuparse mucho, ya que la mayoría de las personas no pueden hacerlo.

La gente falla en resolver este acertijo visual porque no piensa de una manera diferencia y por lo general lo hace en dos dimensiones, obedeciendo a un patrón mental.

Si uno logra romper ese patrón, nuevas ideas llegarán a su cabeza, logrando la forma de poder lograr el objetivo propuesto.

acertijo-visual-torta.jpg

La respuesta consiste en realizar los dos primeros cortes de manera vertical sobre la torta, obteniendo cuatro porciones, y luego un corte horizontal sobre toda la torta, duplicando las cuatro raciones logradas anteriormente, para totalizar ocho.

acertijo-visual-torta2.jpg

A simple vista, este acertijo visual, uno de los más complejos de todos, parece complejo, pero si se lograr pensar diferente, la respuesta llegará pronto y podrás ser calificado como un verdadero experto.