Video: Juan Cruz Yacopini que volvió a manejar a 9 meses del accidente que casi le cuesta la vida

El video en el que se ve a Juan Cruz Yacopini mientras manejaba fue publicado este fin de semana y generó todo tipo de repercusiones de apoyo, felicidad y de alegría ante los grandes avances de la recuperación del piloto. Las imágenes fueron grabadas en el predio del Instituto Fleni donde permanece internado y avanza con su rehabilitación.

En el posteo, Juan Cruz expresó con humor: "Menos mal que le toca ver el Rally de Marruecos desde afuera porque, si corría, les ganaba caminando", tal como bromea en casi todos los contenidos que sube para mostrar sus logros. Luego, fuera de todo chiste, manifestó: “Volver a subirme a un auto y manejar es un regalo enorme”.