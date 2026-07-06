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¿Qué es la neuroplasticidad?

El cerebro posee la capacidad única de reconfigurar sus conexiones mediante la repetición constante. Al cambiar nuestras respuestas predeterminadas, podemos reconstruir activamente nuestra mentalidad y mejorar nuestra calidad de vida.

El cerebro posee la capacidad única de reconfigurar sus conexiones mediante la repetición constante. Al cambiar nuestras respuestas predeterminadas, podemos reconstruir activamente nuestra mentalidad y mejorar nuestra calidad de vida.
Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]

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