Inicio Videos 06 de julio de 2026 - 14:00 ¿Qué es la neuroplasticidad? El cerebro posee la capacidad única de reconfigurar sus conexiones mediante la repetición constante. Al cambiar nuestras respuestas predeterminadas, podemos reconstruir activamente nuestra mentalidad y mejorar nuestra calidad de vida. El cerebro posee la capacidad única de reconfigurar sus conexiones mediante la repetición constante. Al cambiar nuestras respuestas predeterminadas, podemos reconstruir activamente nuestra mentalidad y mejorar nuestra calidad de vida. Por Redacción de UNO [email protected] Agregar Diario Uno en Videos mas vistos Obras viales El Acceso Este cambia desde este lunes con cortes parciales, preventores y posibles multas Por Redacción de UNO Para tener en cuenta Mezclar bicarbonato y pasta de dientes: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve Por Luciano Carluccio Edad de imputabilidad Mendoza se prepara para aplicar el nuevo régimen penal juvenil desde septiembre Por Carina Scandura Alimentos diferentes Diferencias: por qué el tomate triturado, la pulpa, el puré, el extracto y la salsa no son lo mismo Por Isabella Brosio