¿Qué cambió en el 911 tras el femicidio de Florencia Romano?

El video muestra a la periodista Carina Scandura que expone los cambios del Centro Estratégico de Operaciones tras el femicidio de Florencia Romano en 2020. Habla sobre la profesionalización de los operadores del 911 y el uso de llamadas georreferenciadas, explica el seguimiento de las víctimas y la intervención de la provincia en causas judiciales. Finaliza explicando la recepción de emergencias médicas, accidentes e incidentes en comercios.