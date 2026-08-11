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Habrá reuniones

Denuncian mala gestión en el manejo del arbolado público

Los árboles se caen por una selección incorrecta de implantación, poda errónea y déficit en el riego. Habrá reunión la próxima semana entre ambiente, ordenamiento territorial, municipios y arquitectos

Carina Scandura
Por Carina Scandura [email protected]

En pocas palabras

La nueva Ley 9.702 otorga a los municipios la potestad sobre el manejo del arbolado público, dividiendo competencias con la Secretaría de Ambiente provincial y generando debate entre los organismos. Ante esto, especialistas en paisajismo de la Universidad de Mendoza advierten sobre serias deficiencias técnicas en el riego, la poda y la selección de especies que provocan la caída de árboles. Para abordar esta problemática y coordinar soluciones, se realizará una reunión clave entre autoridades provinciales, municipales y arquitectos.

Resumen generado por Gemini Flash

Timeline del video

  • 00:00 - 00:48 | Nueva Ley de Arbolado Público y competencias | Análisis de la ley 9.702 y la repartición de responsabilidades entre municipios y la provincia.
  • 00:48 - 01:29 | Diagnóstico de especialistas sobre el manejo de árboles | Especialistas advierten sobre deficiencias técnicas en el riego, poda y selección de especies.

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