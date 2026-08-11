Denuncian mala gestión en el manejo del arbolado público

En pocas palabras

La nueva Ley 9.702 otorga a los municipios la potestad sobre el manejo del arbolado público, dividiendo competencias con la Secretaría de Ambiente provincial y generando debate entre los organismos. Ante esto, especialistas en paisajismo de la Universidad de Mendoza advierten sobre serias deficiencias técnicas en el riego, la poda y la selección de especies que provocan la caída de árboles. Para abordar esta problemática y coordinar soluciones, se realizará una reunión clave entre autoridades provinciales, municipales y arquitectos.