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Así está el Acceso este a minutos del comienzo de la megaobra y sus cortes

Cristian Morón mostró el estado de la ruta a nada del comienzo de los primeros trabajos en la zona de Guaymallén

Foto: Cristian Morón/ Radio Nihuil
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Por UNO

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