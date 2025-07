El video viral que muestra qué se puede comprar con una hora de trabajo en Países Bajos y sorprendió a todos

Embed

Un video viral en TikTok mostró cómo una joven argentina mostró qué productos básicos se pueden comprar con una sola hora de trabajo en Países Bajos, y el resultado dejó a muchos boquiabiertos. En su cuenta “Hugo y Milu de viaje”, ella comparó precios y sorprendió a miles en Latinoamérica, que no dudaron en debatir sobre las diferencias económicas. Este video no solo se volvió viral por lo informativo, sino porque puso sobre la mesa una realidad que muchos no conocen: cómo varía el poder de compra según el país, y cómo una hora de laburo puede rendir muy distinto según dónde estés.