Las increíbles sorpresas que Walt Disney World tiene preparado para 2025

Otra novedad está en Animal Kingdom Theme Park, el teatro del Árbol de la Vida presentará el estreno "Zootopia: Better Zoogether!". Este espectáculo invita a los espectadores a sumergirse en el mundo de los animales. Por otro lado, la atracción de dinosaurios será actualizada así que 2025 es el momento perfecto para probarla.

animal kingdom.jpeg Animal Kingdom es un parque temático de animales.

Uno de los parques más famosos de Disney es Magic Kingdom Park. Este destino trae una sorpresa que le gustará mucho a los fanáticos, ya que trae el desfile nocturno "Disney Starlight: Dream the night away". Además, incorporarán un salón inspirado en "Piratas del Caribe", repleto de los personajes de la película. Si todavía no conoces Walt Disney World Resort, 2025 se perfila un buen momento para visitarlo por primera vez.