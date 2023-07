Tomás Lavanini espera el choque entre Los Pumas y los All Blacks en Mendoza

►Te puede interesar: Los Pumas en Mendoza: la agenda de actividades en la previa del choque con los All Blacks

lavanini 1.jpg Tomás Lavanini fue uno de los elegidos para presentar la camiseta que estrenarán Los Pumas ante los All Blacks

"La familia está siempre, los amigos también y es algo muy bueno. Este partido van a estar y después nos va a quedar un último partido en Vélez para cerrar una etapa espectacular en Argentina (previa al Mundial). Los esperamos a todos", dijo Lavanini, quien debutó en Los Pumas en el Sudamericano 2013, pero tuvo su primer test match hace 10 años en Mendoza, ante Sudáfrica.

lavanini 3.jpg Lavanini jugó su primer test hace 10 años en Mendoza. Fue ante Sudáfrica

Respecto de como fue el inició de la semana, en Los Tordos, el segunda línea del Clermont francés analizó: "La verdad que bien, fue un lunes intenso, estamos todos concentrados y por ahora no tanto hablando del rival sino más de cómo vamos a jugar nosotros, la intensidad que queremos tener y cómo mejorar varios aspectos que el año pasado no anduvieron tan bien".

Pensando en el duelo ante los All Blacks de este sábado a las 16.10, el ex jugador de Hindú, Jaguares y Leicester Tigers, destacó: "Todos los equipos quieren jugar contra los All Blacks, pero siempre para nosotros lo más importante es representar bien a Argentina para dejar la camiseta en lo más alto".

Lo que viene para Los Pumas

Luego del duelo frente a los All Blacks, Los Pumas viajarán rumbo a Australia para enfrentarse el sábado 15 de julio ante los Wallabies, partido que se jugará en Sidney.

Luego, por la tercera fecha del Rugby Championship, Los Pumas visitarán a Sudáfrica el sábado 29 de julio, en Johannesburgo y luego, antes de anunciar el plantel que irá al Mundial de Francia, será el último encuentro amistoso en el país nuevamente ante Sudáfrica, el próximo 5 de agosto en el estadio de Vélez.