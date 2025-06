Aunque no todos los que tiene iPhone han actualizado su sistema operativo, desde mediados de abril que ya está disponible el iOS 18.4.1. Este nuevo modelo tiene correcciones que no son de simple vista, como por ejemplo en temas de seguridad, pero otras que sí pueden utilizar directamente los usuarios como lo es el envío de mensajes pese a no tener conexión de datos o a una red Wifi.

iphone 16 modelos.webp Los últimos modelos de iPhone tendrán esta nueva opción.

Cómo enviar mensajes sin señal desde un iPhone

Apple anunció que su sistema operativo iOS 18 expande la mensajería vía satélite que ya funcionaba sólo para contactos de emergencia. Ahora permite enviar mensajes a contactos regulares para todos aquellos que tienen un iPhone 14 o posterior.