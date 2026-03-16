Ben Affleck: un gigante de streaming quiere comprarle una empresa de IA creada por él

El valor final podría aumentar si la compañía tecnológica cumple determinados objetivos de desempeño. Aunque Netflix no ha detallado públicamente las condiciones financieras, la compra llegaría después de que la plataforma intentara, sin éxito, hacerse con Warner Bros en un movimiento que habría reforzado su presencia en la industria cinematográfica.

El interés de Netflix por InterPositive responde a su intención de integrar más herramientas de inteligencia artificial en sus procesos de producción audiovisual.

La startup desarrolló software capaz de alterar o mejorar material ya filmado, lo que permite a los directores modificar elementos visuales dentro de una escena.

El cineasta David Fincher, conocido por películas como El club de la lucha (Fight Club) y La red social (The Social Network), ya ha probado esta tecnología en un nuevo proyecto protagonizado por Brad Pitt.

Ben Affleck y su visión sobre la tecnología

El propio Ben Affleck ha defendido que InterPositive fue concebida como una herramienta de apoyo para directores y equipos técnicos.

Amazon-Prime-Video-Ben-Affleck.jpg

Según su planteamiento, el software necesita primero material rodado para aprender y operar sobre él, lo que limita su uso a modificaciones o mejoras dentro de proyectos ya existentes.

El actor y director Ben Affleck defendió el papel de la tecnología en la evolución del cine y destacó el objetivo de la empresa que fundó.

"Desde sus inicios, el proceso cinematográfico ha sido una larga evolución tecnológica", declaró Ben Affleck en un video difundido por Netflix. "Siempre hemos buscado que se sienta más realista, más honesto, y espero que InterPositive sea otra versión o un paso más en consonancia con esa larga y legendaria historia".

Fuente: iprofesional.com