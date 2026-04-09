Apple y Nvidia: el movimiento estratégico que redefine la carrera por la IA

La decisión técnica responde a que los desarrolladores de modelos de lenguaje prefieren la arquitectura de los núcleos de Nvidia. Aunque los chips de Apple son eficientes, la industria utiliza de forma masiva las tarjetas gráficas externas para el entrenamiento de redes neuronales. Al habilitar este puente, la empresa busca que los programadores no abandonen sus estaciones de trabajo Mac por falta de compatibilidad.

Requisitos técnicos

empresa nvidia Los chips Nvidia siguen conquistando mercados y empresas interesados en la IA.

La infraestructura de la inteligencia artificial depende actualmente de la capacidad de cómputo que ofrecen las GPU externas. Apple reconoció que su hardware interno puede complementarse con soluciones de terceros para tareas de inferencia y procesamiento masivo. El acceso a estos controladores elimina la fricción para quienes necesitan herramientas de cálculo que sólo se encuentran en el ecosistema de la competencia.

El movimiento también soluciona problemas de estabilidad en las configuraciones de desarrollo. Apple ya no exige que los expertos operen fuera de los estándares de seguridad para acceder a la potencia de procesamiento externa.