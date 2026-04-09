Apple validó un controlador desarrollado por la empresa Tiny Corp que permite la conexión de procesadores gráficos de Nvidia en las computadoras Mac. Esta noticia representa un cambio en la política de sistemas cerrados que la compañía mantuvo durante años. La autorización facilita que el hardware externo trabaje junto a los chips de la serie M en tareas específicas de inteligencia artificial.
Apple y Nvidia: el movimiento estratégico que redefine la carrera por la IA
Apple autorizó un controlador externo que permite utilizar procesadores de Nvidia en sus computadoras para tareas de inteligencia artificial
El controlador firmado digitalmente permite que las GPU externas funcionen sin necesidad de desactivar las protecciones de seguridad del sistema operativo macOS. Anteriormente, los desarrolladores debían comprometer la integridad del software para intentar estas conexiones. Apple decidió que el trado de datos entre sus procesadores y el hardware externo es ahora una opción viable para el sector profesional.
Especificaciones para el uso de hardware externo
El soporte actual no funciona bajo la modalidad de conectar y usar de forma automática para el público masivo. Los usuarios deben compilar el controlador manualmente y utilizar herramientas de software como Docker para configurar el entorno de trabajo. Este método está diseñado para cargas de trabajo de inteligencia artificial y no para mejorar el rendimiento en videojuegos o edición de video básica.
La decisión técnica responde a que los desarrolladores de modelos de lenguaje prefieren la arquitectura de los núcleos de Nvidia. Aunque los chips de Apple son eficientes, la industria utiliza de forma masiva las tarjetas gráficas externas para el entrenamiento de redes neuronales. Al habilitar este puente, la empresa busca que los programadores no abandonen sus estaciones de trabajo Mac por falta de compatibilidad.
Requisitos técnicos
La infraestructura de la inteligencia artificial depende actualmente de la capacidad de cómputo que ofrecen las GPU externas. Apple reconoció que su hardware interno puede complementarse con soluciones de terceros para tareas de inferencia y procesamiento masivo. El acceso a estos controladores elimina la fricción para quienes necesitan herramientas de cálculo que sólo se encuentran en el ecosistema de la competencia.
El movimiento también soluciona problemas de estabilidad en las configuraciones de desarrollo. Apple ya no exige que los expertos operen fuera de los estándares de seguridad para acceder a la potencia de procesamiento externa.