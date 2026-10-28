Apple presentó en las últimas horas el nuevo MacBook Pro con pantalla táctil. El equipo incorpora un panel OLED, mejoras en el diseño y funciones adaptadas para interactuar directamente con los dedos, sin abandonar el teclado ni el trackpad tradicionales. Además, incluye puertos USB-C y HDMI, procesadores de alto rendimiento y una batería que alcanza hasta 24 horas de autonomía, según el modelo.
Apple lanza su primera Mac con pantalla táctil: trae puertos USB y HDMI, una batería que dura 24 horas y un procesador que vuela
El punto fuerte de esta Mac es su pantalla táctil. Además, Apple la dotó de distintos accesorios para mejorar notablemente la experiencia del usuario
Así es la nueva MacBook Pro táctil de Apple: características y precio
La principal novedad del dispositivo es su pantalla OLED, que Apple identifica como PROLED XDR. Disponible en versiones de 14 y 16 pulgadas, incorpora tecnología ProMotion con una frecuencia de actualización adaptativa de entre 10 y 120 Hz, un recubrimiento antirreflectante y una superficie oleófuga que ayuda a reducir las huellas.
El rediseño también incluye bordes más delgados, Dynamic Island en lugar del notch tradicional y una estructura más ligera. Otro detalle destacado es el regreso de la clásica manzana iluminada en la carcasa, una característica que había desaparecido de las Mac una década atrás.
La pantalla permite realizar acciones habituales, como ampliar fotografías con dos dedos, desplazarse por páginas web y manipular elementos de presentaciones. También facilita tareas creativas, especialmente para diseñadores gráficos que necesitan dibujar directamente sobre la superficie.
En el apartado de rendimiento, la computadora utiliza los procesadores M5 Pro y M5 Max, con configuraciones que ofrecen hasta 64 GB de memoria unificada en el primer caso y 128 GB en el segundo. El almacenamiento alcanza los 4 TB con el M5 Pro y los 16 TB con el M5 Max.
El apartado multimedia incorpora seis altavoces, micrófonos con calidad de estudio y una cámara Center Stage de 12 megapíxeles, capaz de mantener al usuario encuadrado durante las videollamadas. También admite Vista Cenital para mostrar objetos ubicados sobre el escritorio.
En cuanto a conectividad, el equipo dispone de tres puertos Thunderbolt 5 con USB-C, HDMI, lector de tarjetas SDXC, MagSafe 3 y conexión para auriculares de 3,5 milímetros. El chip inalámbrico N1 añade compatibilidad con Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread, mientras que Touch ID permanece integrado en el teclado.
La autonomía es otro de sus puntos fuertes: el modelo de 14 pulgadas alcanza hasta 22 horas y el de 16 pulgadas llega a 24 horas. La carga rápida permite recuperar el 50 % de la batería en 30 minutos.
Por último, Apple anunció precios iniciales de 2.899 dólares para la versión de 14 pulgadas y 3.399 dólares para la de 16 pulgadas. La disponibilidad está prevista para el 6 de noviembre.