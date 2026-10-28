Apple lanza su primera Mac con pantalla táctil: trae puertos USB y HDMI, una batería que dura 24 horas y un procesador que vuela

La pantalla permite realizar acciones habituales, como ampliar fotografías con dos dedos, desplazarse por páginas web y manipular elementos de presentaciones. También facilita tareas creativas, especialmente para diseñadores gráficos que necesitan dibujar directamente sobre la superficie.

Esta computadora estará disponible desde el 6 de noviembre.

En el apartado de rendimiento, la computadora utiliza los procesadores M5 Pro y M5 Max, con configuraciones que ofrecen hasta 64 GB de memoria unificada en el primer caso y 128 GB en el segundo. El almacenamiento alcanza los 4 TB con el M5 Pro y los 16 TB con el M5 Max.

El apartado multimedia incorpora seis altavoces, micrófonos con calidad de estudio y una cámara Center Stage de 12 megapíxeles, capaz de mantener al usuario encuadrado durante las videollamadas. También admite Vista Cenital para mostrar objetos ubicados sobre el escritorio.

En cuanto a conectividad, el equipo dispone de tres puertos Thunderbolt 5 con USB-C, HDMI, lector de tarjetas SDXC, MagSafe 3 y conexión para auriculares de 3,5 milímetros. El chip inalámbrico N1 añade compatibilidad con Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread, mientras que Touch ID permanece integrado en el teclado.

La pantalla táctil es el punto fuerte y atractivo de este dispositivo de Apple.

La autonomía es otro de sus puntos fuertes: el modelo de 14 pulgadas alcanza hasta 22 horas y el de 16 pulgadas llega a 24 horas. La carga rápida permite recuperar el 50 % de la batería en 30 minutos.

Por último, Apple anunció precios iniciales de 2.899 dólares para la versión de 14 pulgadas y 3.399 dólares para la de 16 pulgadas. La disponibilidad está prevista para el 6 de noviembre.