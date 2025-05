Ofelia-Cuadra.jpeg Ofelia Cuadra y un romance con el mar que nació en la niñez y se consolidó gracias a la música.

"Soy tripulante de cruceros y he pasado varios martes 13 a bordo", contó Ofelia al aire. Entonces, Diario UNO se valió de aquella declaración para seguir la charla.

Ha navegado varios mares de América, Europa y Asia y jura que ninguno es tan inquietante y bravo como el Mar del Norte, que pasó a la historia por el naufragio del Titanic en 1912.

Cantar en el mar para viajeros y turistas que pagan por diversión las 24 horas durante 10 días promedio. A eso se dedica Ofelia.

- ¿Cuál es tu público?

- En su mayoría, adultos, norteamericanos, de 45/50 años en adelante.

- Habláme de las presentaciones...

- Hago tres presentaciones por día durante cada uno de los días que dura el viaje.

- ¿Y el repertorio?

- Amplio y muy variado: tango, boleros... Años atrás, cuando me contrataron me pedían tener 300 canciones y me pareció una locura. En un mismo set -que por lo general duran 45 minutos a 1 hora- podemos tocar música internacional, de los '60, '70, '80, '90, boleros, jazz, bossa nova, rock and roll, disco. Varía dependiendo del lugar donde estemos tocando; si es un bar tranqui, donde la gente está sólo tomando algo, hacemos música más soft; pero si es un lugar con pista de baile apuntamos a que bailen.

- ¿Los viajes son largos?

- Los contratos van a partir de los 45 días.

Ofelia Cuadra. Mendocina que canta en los cruceros (5).jpeg Show. Un momento de las actuaciones de Ofelia Cuadra en alta mar. Gentileza/ Ofelia Cuadra

- Has estado a bordo más de un martes 13... Y ¿qué tal con ese tinte supersticioso?

- (Ríe) Jamás tuvimos problemas a bordo; eso sí, los cruceros de la compañía no tienen piso 13; la numeración salta del piso 12 al 14. Sí una vez hubo una emergencia.

- Contame...

- Bueno, primero debo aclarar que todos los que trabajamos en cruceros somos tripulantes y recibimos capacitaciones, entrenamientos y hacemos simulacros periódicos, especialmente después del naufragio del Costa Concordia. Hay tres fases de emergencia y en mi caso debo actuar en la segunda o la tercera. Aquella vez, por suerte, hubo un problema con un motor y debieron trabajar los expertos.

- ¿Las aguas más bravías que hayas navegado?

- Las del Atlántico Norte, sin dudas. El crucero se mueve como una licuadora desde el inicio del viaje hasta el final.

- Me imagino, todos a puro Dramamine...

- Sí, totalmente. Por eso, mis últimos contratos son para cruceros que van por otras rutas.

Cada itinerario de Ofelia Cuadra comienza en Mendoza, donde despega rumbo al puerto de salida del crucero que la tendrá como artista. "Hace poco, por ejemplo, debí presentarme en Palermo, Italia, para iniciar el viaje", cuenta.

Crucero-Ofelia Cuadra.jpeg Uno de los cruceros donde la mendocina Ofelia Cuadra deleita a los pasajeros con sus canciones.

Con sus canciones ha navegado por el Mediterráneo, el Atlántico, el Pacífico y hasta el Ártico.

- ¿Cómo es vivir tanto tiempo sin pisar la tierra firme, es decir lejos de tus afectos?

- Y... Es un trabajo maravilloso y me gusta. He ganado muchas experiencias hermosas y también he padecido estar ausente en cosas importantes, acá, en tierra firme.

Cuadra Ofelia.jpeg Viajar y disfrutar de los paisajes del mundo, uno de los valores adicionales de la profesión de Ofelia Cuadra, cantante en cruceros. Gentileza Ofelia Cuadra

- A ver...

- Estando a bordo me he perdido de nacimientos y de momentos con amigos y familiares; mi abuela falleció cuando yo estaba en un viaje.

- La pandemia ¿dónde te encontró?

- Justo en el Sur, de regreso de un viaje; alcancé a llegar a Mendoza cuando estaban cerrando todo. Algunos compañeros del crucero debieron seguir a bordo algunos meses.

- ¿Y el próximo destino artístico y marítimo a la vez?

- Creo que será en octubre; estamos definiendo el contrato.

- Y mientras tanto ¿cómo es tu vida?

- Trabajar, ensayar y cantar; disfrutar de la familia y los amigos y de la relación de pareja.

El 24 de mayo Ofelia Cuadra dará un show en Godoy Cruz, donde vio la luz hace 37 años.

Ofelia-Cuadra-Show.jpeg Anuncio del próximo show de Ofelia Cuadra, esta vez en tierra firme: Godoy Cruz.

Atrás en el tiempo quedaron las primeras ganas de cantar en un crucero, el envío de un demo, la convocatoria que nunca llegó y una buena cantidad de años hasta que, decidida a lograr el objetivo, Ofelia Cuadra insistió, volvió a postularse con músicos y amigos hasta que bueno, lo que ustedes ya saben: subió por primera vez a bordo de un escenario flotante e hizo magia con la música.

Y después vinieron nuevos contratos y otras canciones en otros mares. Y el regreso a la tierra firme y vuelta a embarcar otra vez. Como en un loop que, por ahora, sigue activo porque el show, damas y caballeros, debe continuar, aun en escenarios inmensos.