Una celebración familiar en Oberá, Misiones, quedó bajo investigación judicial luego de que se difundieran en redes sociales imágenes de un cumpleaños en las que aparecía una torta decorada con una esvástica nazi y un nene de cinco años realizando un gesto asociado al nazismo junto a un adulto.
Una torta con una esvástica y un nene haciendo el saludo nazi: polémico cumpleaños e investigación
Las imágenes fueron publicadas por la esposa del cumpleañero y generaron fuertes críticas por los símbolos nazi. La Justicia ordenó investigar el episodio
El festejo correspondía a los 44 años de un hombre apodado “Nito”, según la decoración de la torta. Las fotografías fueron publicadas originalmente por su esposa en Facebook. En una de ellas se observa un postre de crema cubierto con chocolate, con una cruz esvástica en el centro.
En otras imágenes aparece el hijo de la mujer, de cinco años, junto a la actual pareja de su madre. Ambos realizan con el brazo extendido el saludo característico del régimen nazi.
Las publicaciones provocaron numerosas críticas y expresiones de rechazo en redes. Luego, la mujer modificó las fotografías: colocó un sticker sobre la torta y ocultó el rostro del menor en una de las imágenes.
Cumpleaños nazi, dos denuncias y una investigación judicial
El caso llegó a la Justicia a partir de dos denuncias vinculadas con las publicaciones. Una de ellas fue presentada ante la Seccional Segunda por un hombre de 56 años, quien afirmó que había tomado conocimiento de las imágenes a través de las redes sociales de su expareja, con quien tiene dos hijos en común.
De acuerdo con lo informado por el portal Noticias de acá, el denunciante advirtió que en una de las fotografías aparecía su hijo de cinco años.
A partir de las presentaciones, intervino el Juzgado de Instrucción Dos de Oberá, que ordenó una serie de medidas para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar el alcance de las publicaciones.
La investigación también deberá establecer si las conductas denunciadas encuadran en alguno de los supuestos contemplados por la Ley Nacional 23.592 de Actos Discriminatorios.
La normativa prevé penas de un mes a tres años de prisión para determinadas conductas vinculadas con organizaciones o propaganda sustentadas en ideas de superioridad racial o de un grupo por motivos religiosos, étnicos o de color, siempre que se configuren los supuestos previstos por la ley.
En pocas palabras
- Investigación judicial: se abrió una causa por un cumpleaños con torta nazi y saludo simulado.
- Denuncias y rechazo: las imágenes difundidas en redes sociales generaron fuertes críticas y dos presentaciones ante la Justicia.
- Posibles sanciones: la investigación busca determinar si los actos encuadran en la Ley Nacional de Actos Discriminatorios.