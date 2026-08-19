Una torta con una esvástica y un nene haciendo el saludo nazi: polémico cumpleaños e investigación

Las publicaciones provocaron numerosas críticas y expresiones de rechazo en redes. Luego, la mujer modificó las fotografías: colocó un sticker sobre la torta y ocultó el rostro del menor en una de las imágenes.

Otra polémica foto que generó escándalo tras el cumpleaños nazi. Foto: redes

Cumpleaños nazi, dos denuncias y una investigación judicial

El caso llegó a la Justicia a partir de dos denuncias vinculadas con las publicaciones. Una de ellas fue presentada ante la Seccional Segunda por un hombre de 56 años, quien afirmó que había tomado conocimiento de las imágenes a través de las redes sociales de su expareja, con quien tiene dos hijos en común.

De acuerdo con lo informado por el portal Noticias de acá, el denunciante advirtió que en una de las fotografías aparecía su hijo de cinco años.

A partir de las presentaciones, intervino el Juzgado de Instrucción Dos de Oberá, que ordenó una serie de medidas para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar el alcance de las publicaciones.

La investigación también deberá establecer si las conductas denunciadas encuadran en alguno de los supuestos contemplados por la Ley Nacional 23.592 de Actos Discriminatorios.

La normativa prevé penas de un mes a tres años de prisión para determinadas conductas vinculadas con organizaciones o propaganda sustentadas en ideas de superioridad racial o de un grupo por motivos religiosos, étnicos o de color, siempre que se configuren los supuestos previstos por la ley.