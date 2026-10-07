Un perro se comió 4000 dólares recién salidos del banco y sus dueños hicieron algo insólito

Lo extraño de la situación fue que Cecil jamás había subido a una barra ni a una mesa, y ante la insólita situación, la primera preocupación de la pareja no fue la pérdida económica, sino asegurarse de que Cecil no sufriera daños a la salud. Por fortuna, el veterinario les aseguró que, debido al tamaño y peso del perro, no corría un peligro grave.

Para recuperar el dinero, la pareja estuvo días recorriendo su casa con guantes, cubrebocas y bolsas de plástico, recogiendo todo lo que el perro dejaba. Después venía a lavar cada resto tres o cuatro veces con agua y jabón, ponerlo a secar y armar el rompecabezas con cinta adhesiva.

Cuadro que hizo la pareja con los billetes rotos.

Tuvieron que acudir a esa medida ya que la regla del banco era clara: necesitaban conservar más de la mitad del billete y que el número de serie quedara visible por ambos lados y de esta forma se presentaron al banco con todo en bolsas.

Finalmente, les cambiaron 3 550 dólares por billetes nuevos, así que solo perdieron alrededor de 450 dólares. Con los pedazos que no lograron reconstruir, la pareja decidió hacer un cuadro y enmarcarlo para no olvidarlo nunca.