Un perro se comió 4000 dólares recién salidos del banco y sus dueños hicieron algo insólito

Las mascotas son seres que iluminan el hogar con su amor y su inocencia e incluso son portadoras de miles de risas cuando hacen travesuras. Un caso parecido tuvo lugar en Pensilvania después de que los dueños de un perro pegaran sus billetes para recuperar los ahorros que su perrito destrozó.
Perro se come 4 mil dólares y sus dueños recuperan parte del dinero de una forma insólita
Cecil es un perro de la raza goldendoodle de 7 años perteneciente a Carrie y Clayton Law que siempre se ha comportado de manera ejemplar y jamás ha hecho nada malo. Sin embargo, la rutina cambió drásticamente el 8 de diciembre después de que sus dueños retiraron plata del banco.
Para pagar algunos arreglos en casa, la pareja sacó 4000 dólares y dejó el sobre con el dinero sobre la barra de la cocina. Al rato vieron una escena horrorosa: encontraron billetes destrozados por todo el piso y entre ellos, su perro goldendoodle de siete años y 45 kilos, ahí parado.
Lo extraño de la situación fue que Cecil jamás había subido a una barra ni a una mesa, y ante la insólita situación, la primera preocupación de la pareja no fue la pérdida económica, sino asegurarse de que Cecil no sufriera daños a la salud. Por fortuna, el veterinario les aseguró que, debido al tamaño y peso del perro, no corría un peligro grave.
Para recuperar el dinero, la pareja estuvo días recorriendo su casa con guantes, cubrebocas y bolsas de plástico, recogiendo todo lo que el perro dejaba. Después venía a lavar cada resto tres o cuatro veces con agua y jabón, ponerlo a secar y armar el rompecabezas con cinta adhesiva.
Tuvieron que acudir a esa medida ya que la regla del banco era clara: necesitaban conservar más de la mitad del billete y que el número de serie quedara visible por ambos lados y de esta forma se presentaron al banco con todo en bolsas.
Finalmente, les cambiaron 3 550 dólares por billetes nuevos, así que solo perdieron alrededor de 450 dólares. Con los pedazos que no lograron reconstruir, la pareja decidió hacer un cuadro y enmarcarlo para no olvidarlo nunca.
En pocas palabras
- Pareja estadounidense: recuperó 3550 de 4000 dólares que su perro goldendoodle se comió.
- Reconstrucción de billetes: lavaron, secaron y pegaron con cinta los restos para cumplir la regla del banco.
- Pérdida mínima: solo perdieron 450 dólares de los ahorros sustraídos por la mascota.