Una antropóloga investiga la Mendoza más profunda y reunió historias que sus vecinos se niegan a olvidar

Conversando entre las balanzas, las latas, los mostradores, Katzer supo también que en esa casa estuvo el primer televisor de la zona. “Gente de todo el pueblo se juntaba para ver carreras o partidos, al punto de que tenían que poner el televisor en la vereda”.

El atardecer en una vieja estación de trenes lavallina, en El Vergel. Foto: Mendoza Diversa.

Mendoza Diversa

Como esa casa, hay otros rincones tapados bajo una capa de olvido. Sin estrellas Michelin, sin figurar en las guías. Persisten en la memoria de unos pocos que se obstinan en recordar, porque saben que en ello se juega su identidad.

Con esa idea en mente, la doctora en antropología Katzer creó el proyecto Mendoza Diversa, una colección de apuntes -disponibles en la red- sobre la provincia menos conocida, esa que se extiende por secanos, montañas y barrios lejos de la capital. Un proyecto colaborativo que aloja materiales sobre pueblos del nordeste mendocino, sus lugares, fotografías e historias de vida.

Hay tardes en que esta callecita de Gustavo André (Lavalle) está llena de silencio. Aquí, un instante del otoño. Foto: Mendoza Diversa.

Cada familia, un museo

“Suele pasar que con cada familia te encontrás una especie de museo -confirma Katzer-. Y todo lo que ves se ha conseguido con trabajo”.

Destaca que por aquellos pagos se encontró también con Nené, “una mujer de más de 80 años que es hija de Gustavo André, el fundador de aquella colonia. “Eso me llamó la atención: cuántos referentes hay en localidades que están invisibilizadas. Conversando con ella, supe que su padre también fue uno de los fundadores de la Escuela de Agronomía de La Plata, un pionero a nivel nacional”.

Hace dos décadas que Leticia se dedica a esas búsquedas centrífugas. “¿Cómo llega una a todos esos lugares? En general, caminando. Es una de las pocas maneras. He viajado en camiones areneros, en camiones que transportan guano, en 4x4, a caballo y a pie, a veces embarazada o ya junto a mi hija”, recapitula.

Katzer junto a uno de sus amigos del secano lavallino.

Las cosas simples y el tiempo

La antropóloga resalta algunos patrones que detectó en los pueblos que estudia. Los viejos almacenes son un eje. En cada población hay -o hubo- uno.

"Lo que nos lleva a otro tema: la invisibilización de la inmigración árabe en Mendoza; porque la mayoría de estos almacenes eran de familias árabes”, suma la entrevistada.

De hecho, el nombre real del cineasta y cantautor Leonardo Favio -cuyas huellas en Las Catitas aparecen en otro de los artículos de Mendoza Diversa- era Fuad Jorge Jury Olivera, de clara sonoridad arábiga.

Canchas de bochas al lado de las fincas, clubes y cines son otros pedazos de un rompecabezas que hay que empezar a armar.

Y luego están las cosas simples, indefinibles. Esas “que devora el tiempo”, como escribió Armando Tejada Gómez. Detalles de paisajes -a veces muy desolados- que pocos alcanzan a valorar.

Katzer lo ilustra así: “Me contaron sobre Matilde, una mujer que vivía sola en un ranchito perdido y caminaba como 30 kilómetros por día para hacer distintas tareas, hasta que un día falleció. Yo fui hasta ahí y encontré el ranchito abandonado y ya medio torcido. Adentro había una tinaja como las confeccionaban los pueblos originarios. Todo estaba como si ella hubiera salido a hacer un mandado. La segunda vez que fui, la tinaja ya estaba partida. Y la tercera vez no encontré ni ranchito, ni tinaja ni nada”.