Un parto respetado de verdad: Soledad eligió sin peridural y Santiago nació en paz

"Deseaba parto natural y sin anestesia"

Efectivamente, Soledad tenía muy claro que quería un parto natural. Fue firme en no colocarse la peridural, incluso cuando alguien del equipo lo sugirió en medio del trabajo de parto. El doctor la respaldó inmediatamente.

"No me hice colocar la peridural, realmente no. Fue mi elección y la respetaron. Porque en un momento del parto alguien lo sugirió y el doctor dijo 'No quiere'. Y listo. Fue mi primer parto, era todo muy nuevo. Siempre fue todo muy respetado", dijo.

Santiago Elías nació a término, en la semana 40, exactamente el día estimado por la primera ecografía. El trabajo de parto se desencadenó naturalmente y Sole rompió bolsa ese mismo día. Su voz transmite paz y agradecimiento por cómo fue vivida la experiencia.

sole aubone.jpg Soledad Aubone un ratito antes de recibir a su hijo. "Me cuidé en todo el embarazo y luego me respetaron y escucharon", dijo. Gentileza

"Se esperó hasta la semana 40 y nació. Rompí bolsa, que era el mismo día que tenía pactado con el doctor. Siempre planteé mis dudas, mis decisiones, cómo quería el parto, quién quería que estuviera en el parto. Eso es muy importante en cualquier persona: tener confianza con el doctor", expresó.

"Por ejemplo, yo a veces en algunas semanas tenía inquietudes, como primeriza que no sabe muchas cosas. Es muy importante tener buena comunicación con el doctor, tenerle confianza, y que esa persona te dé seguridad”, opinó, para concluir: “Realmente tuvieron mucha paciencia durante el parto. La partera que tuve también me ayudó muchísimo con la respiración".

"Cuando pedí algo, me escucharon"

"Cuando pedí algo, o tuve dudas aunque haya hecho el curso de preparto, me ayudaron. Para todo eso también es muy importante el entorno, que sea empático. También relajarse, tener seguridad", dijo.

santiago bebe parto respetado.jpg Santiago Elías crece sano y hermoso. "Es mi primer hijo", dijo Soledad, que tiene 38 años. Gentileza

"Siempre tuve muy buena comunicación con el doctor y con la partera que me tocó de turno. Respetaron todo. No me pusieron ninguna inyección, ninguna anestesia. Me ayudaron mucho. Aconsejaría a las mujeres que tienen miedo, que todo es entendible, pero que no es necesaria tanta intervención… que se puede vivir de otra manera. No es nada traumático”, sostuvo.

Soledad estuvo 48 horas internada y le dieron el alta. “Ya tengo mi peso normal y no ha pasado ni un mes", sostuvo.

“Prefiero hablar de parto consensuado”, dijo el doctor Jorge Ghazoul

El doctor Jorge Ghazoul, ginecólogo y obstetra (M 3182), explicó con claridad la diferencia entre parto respetado y parto consensuado.

“Pienso que siempre un parto debe ser respetado, pero hay que tener en cuenta los conocimientos del médico tratante. Las pacientes pueden pedir tener un parto totalmente natural, pero hay que ver todas las condiciones”, advirtió.

Dr. Jorge Ghazoul.jpg Dr. Jorge Ghazoul. "Hay que hablar de parto consensuado", dijo. Gentileza

“Así que yo, más que parto respetado, pienso que debe ser un parto consensuado, porque a veces ha ocurrido que la paciente está empecinada en un parto totalmente natural y han ocurrido accidentes por no seguir las instrucciones del médico tratante. A mí me parece muy bien que el parto sea lo más natural posible, siempre que las condiciones estén dadas”, cerró.