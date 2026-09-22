Está claro que para Sergio y Silvia, jubilarse no significó quedarse en casa. La pareja de Rosario tomó una decisión mucho más ambiciosa: transformar un viejo colectivo Mercedes-Benz en una casa rodante y salir a recorrer la Argentina sin fecha de regreso.
Transformaron un micro viejo en la casa rodante con la que recorren Argentina: "Aprendimos a vivir livianos"
Sergio y Silvia transformaron un colectivo Mercedes-Benz de 1995 en una casa rodante con paneles solares, baterías de litio y autonomía para viajar
Hace más de un año que viven sobre ruedas. El vehículo, que comenzó siendo pensado como un simple repuesto para los camiones de Sergio, terminó convertido en el hogar de la pareja y en la herramienta para una nueva forma de vida.
“Estamos más apacibles, más relajados, menos nerviosos”, contó Sergio en una entrevista con el canal Crónicas del Cambio – De Música Rutera, al recordar cómo cambió su rutina después de dejar atrás el trabajo.
Cómo transformaron un colectivo Mercedes-Benz en un motorhome
La historia comenzó cuando Sergio compró un Mercedes-Benz 1215 modelo 1995 para utilizarlo como repuesto, en un momento en que conseguir neumáticos era particularmente difícil.
Silvia, sin embargo, imaginó otro destino. Primero pensó en convertirlo en una casa rodante para utilizar durante las vacaciones. Con el tiempo, aquella idea se transformó en una pregunta que terminó cambiando sus planes: “¿Y si nos vamos a viajar permanentemente?”.
Ella es docente jubilada y Sergio decidió “autojubilarse”. Con la ayuda de uno de sus hijos, que trabaja como herrero, construyeron prácticamente todo el interior del vehículo. Apenas terminaron la obra, emprendieron el viaje.
El motorhome fue equipado para funcionar con un alto nivel de autonomía. Tiene:
- Cuatro paneles solares de 450 watts cada uno, un inversor de 3.000 watts (con un pico de 5.000) y dos baterías de litio de 200 Ah.
- Heladera inverter
- Lavarropas
- Aire acondicionado
- Cocina completa.
- Abastecimiento de agua con un tanque de 500 litros
- Depósito para aguas grises
- Baño seco.
“Aprendimos a vivir con menos”
Más de un año de vida nómade también modificó la relación de la pareja con sus pertenencias. Silvia reconoce que al principio quiso llevar prácticamente toda su casa al colectivo, pero pronto descubrieron que buena parte de esos objetos nunca eran utilizados. “Todo lo que no se usa se baja”, resume Sergio.
La experiencia los llevó a reducir el consumo y desprenderse de muchas cosas. “Aprendimos a vivir más livianos”, explican, mientras Sergio sintetiza el cambio con otra frase: “Despojado de un montón de cosas, basta de consumismo”.
Hoy aseguran que no extrañan su vida anterior. Incluso cuando regresan a Rosario sienten que su verdadera casa sigue estando en la ruta. “Es nuestra casa”, dice Silvia. Y agrega una de las ideas que mejor resume esta nueva etapa: “Vos podés elegir el patio, podés elegir los vecinos… todo”.
En pocas palabras
- Motorhome de Viaje: Sergio y Silvia convirtieron un colectivo Mercedes-Benz de 1995 en su hogar rodante.
- Vida Nómade: la pareja recorre Argentina hace más de un año, adoptando un estilo de vida minimalista.
- Autonomía Energética: el vehículo cuenta con paneles solares, baterías de litio y un tanque de agua de 500 litros.