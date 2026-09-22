Transformaron un micro viejo en la casa rodante con la que recorren Argentina: "Aprendimos a vivir livianos"

Cómo transformaron un colectivo Mercedes-Benz en un motorhome

La historia comenzó cuando Sergio compró un Mercedes-Benz 1215 modelo 1995 para utilizarlo como repuesto, en un momento en que conseguir neumáticos era particularmente difícil.

Hace más de un año que el matrimonio vive sobre ruedas. Foto: gentileza

Silvia, sin embargo, imaginó otro destino. Primero pensó en convertirlo en una casa rodante para utilizar durante las vacaciones. Con el tiempo, aquella idea se transformó en una pregunta que terminó cambiando sus planes: “¿Y si nos vamos a viajar permanentemente?”.

Ella es docente jubilada y Sergio decidió “autojubilarse”. Con la ayuda de uno de sus hijos, que trabaja como herrero, construyeron prácticamente todo el interior del vehículo. Apenas terminaron la obra, emprendieron el viaje.

El motorhome fue equipado para funcionar con un alto nivel de autonomía. Tiene:

Cuatro paneles solares de 450 watts cada uno, un inversor de 3.000 watts (con un pico de 5.000) y dos baterías de litio de 200 Ah.

Heladera inverter

Lavarropas

Aire acondicionado

Cocina completa.

Abastecimiento de agua con un tanque de 500 litros

Depósito para aguas grises

Baño seco.

“Aprendimos a vivir con menos”

Más de un año de vida nómade también modificó la relación de la pareja con sus pertenencias. Silvia reconoce que al principio quiso llevar prácticamente toda su casa al colectivo, pero pronto descubrieron que buena parte de esos objetos nunca eran utilizados. “Todo lo que no se usa se baja”, resume Sergio.

Así quedó el viejo micro... ¡una belleza! Foto: gentileza

La experiencia los llevó a reducir el consumo y desprenderse de muchas cosas. “Aprendimos a vivir más livianos”, explican, mientras Sergio sintetiza el cambio con otra frase: “Despojado de un montón de cosas, basta de consumismo”.

Hoy aseguran que no extrañan su vida anterior. Incluso cuando regresan a Rosario sienten que su verdadera casa sigue estando en la ruta. “Es nuestra casa”, dice Silvia. Y agrega una de las ideas que mejor resume esta nueva etapa: “Vos podés elegir el patio, podés elegir los vecinos… todo”.