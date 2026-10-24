Tiré un chorro de vinagre por las tuberías del baño y el resultado fue impresionante

Las tuberías se pueden tapar con pelos, con sarro, con restos de jabón y tierra. Cuando esto pasa, el agua no puede seguir su curso, se queda estancada y la suciedad del interior de los tubos empieza a generar mal olor poco a poco.

Sumado a ello, esta suciedad interior se vuelve el ambiente ideal para algunos microorganismos por la cantidad de humedad que se acumula.

Con este ingrediente se pueden destapar las tuberías.

El vinagre es principalmente un ácido corrosivo suave que logra ablandar muchos tipos de manchas, sobre todo las de sarro; las grasas jabonadas también eliminan ciertos tipos de hongos. Sumado a ello, este ingrediente neutraliza olores desagradables rápidamente.

Al tirar vinagre por las tuberías del baño, ya sea por el lavamanos o la ducha, se ablanda la mugre del interior, el sarro se disuelve y el olor desaparece. Pero ojo, existe una forma de hacerlo de manera efectiva y segura.

Lo ideal es calentar agua en una pava o tetera con una taza de vinagre de alcohol y verter la mezcla caliente por las tuberías. Realiza este procedimiento dos o tres veces para limpiar bien todo.

Vinagre en el baño: otros trucos que se pueden realizar

El vinagre sirve para limpiar muchas cosas. Se puede usar para eliminar las manchas amarillas de sarro del interior del inodoro.

El vinagre ablanda la mugre que se queda pegada en las tuberías.

También se pueden limpiar las cortinas de la ducha para evitar que se llenen de hongos. El vinagre sirve para limpiar espejos, canillas, gifería en general y salidas de agua donde se forma sarro.