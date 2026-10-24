Tiré un chorro de vinagre por las tuberías del baño y el resultado fue impresionante

Con vinagre se pueden hacer muchísimas cosas, siempre que se utilice de forma correcta y en las superficies adecuadas. Este producto se puede elaborar de dos formas: por destilación o por fermentación natural. Este segundo es el que se utiliza en la cocina y en los alimentos; el vinagre destilado solo sirve para limpiar.
Si tiramos un chorro de vinagre blanco destilado o fermentado por las tuberías del baño, podemos solucionar varios problemas a la vez y evitar daños permanentes. Te cuento para qué sirve este truco y cómo hay que realizarlo.
¿Para qué sirve tirar un chorro de vinagre por las tuberías del baño?
En el baño pueden pasar muchas cosas vinculadas con la limpieza; una de ellas es un desagüe o tubería tapados que largan mal olor y juntan cada vez más suciedad que se vuelve difícil de quitar.
Las tuberías se pueden tapar con pelos, con sarro, con restos de jabón y tierra. Cuando esto pasa, el agua no puede seguir su curso, se queda estancada y la suciedad del interior de los tubos empieza a generar mal olor poco a poco.
Sumado a ello, esta suciedad interior se vuelve el ambiente ideal para algunos microorganismos por la cantidad de humedad que se acumula.
El vinagre es principalmente un ácido corrosivo suave que logra ablandar muchos tipos de manchas, sobre todo las de sarro; las grasas jabonadas también eliminan ciertos tipos de hongos. Sumado a ello, este ingrediente neutraliza olores desagradables rápidamente.
Al tirar vinagre por las tuberías del baño, ya sea por el lavamanos o la ducha, se ablanda la mugre del interior, el sarro se disuelve y el olor desaparece. Pero ojo, existe una forma de hacerlo de manera efectiva y segura.
Lo ideal es calentar agua en una pava o tetera con una taza de vinagre de alcohol y verter la mezcla caliente por las tuberías. Realiza este procedimiento dos o tres veces para limpiar bien todo.
Vinagre en el baño: otros trucos que se pueden realizar
El vinagre sirve para limpiar muchas cosas. Se puede usar para eliminar las manchas amarillas de sarro del interior del inodoro.
También se pueden limpiar las cortinas de la ducha para evitar que se llenen de hongos. El vinagre sirve para limpiar espejos, canillas, gifería en general y salidas de agua donde se forma sarro.
En pocas palabras
- Vinagre en tuberías: Un método casero para desatascar y desodorizar desagües del baño.
- Usos del vinagre: Limpia sarro, disuelve grasa de jabón y neutraliza olores en instalaciones sanitarias.
- Aplicación efectiva: Mezclar agua caliente con vinagre y verter en las tuberías, repitiendo el proceso si es necesario.