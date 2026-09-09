Tenía 3 años, un perro le destrozó la cara, y 5 años después su familia pide ayuda para una cirugía reconstructiva

La Justicia había establecido una indemnización de alrededor de $27,4 millones más intereses para afrontar las consecuencias del ataque. Sin embargo, el propietario del animal recurrió ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.

En mayo de 2026, el máximo tribunal provincial hizo lugar al recurso, revocó las sentencias anteriores y rechazó la demanda presentada por la mamá de Emma. La decisión fue tomada por mayoría, mientras que el juez Omar Palermo votó en disidencia y consideró que el propietario debía responder por las consecuencias del ataque.

Con ese fallo, la familia perdió la indemnización que había sido reconocida en las instancias anteriores.

Ahora necesitan ayuda para la cirugía

Frente a esta situación, Johana Débora Gutiérrez, mamá de Emma, decidió pedir la colaboración de la comunidad para poder reunir el dinero necesario para la cirugía reconstructiva facial que su hija necesita.

Después de 5 años de tratamientos y de atravesar un largo proceso judicial, la familia vuelve a recurrir a la solidaridad para poder afrontar los costos médicos que implica esta nueva etapa de la recuperación.

Quienes puedan colaborar económicamente pueden hacerlo mediante una transferencia al siguiente alias: joana.g.com Titular: Johana Débora Gutiérrez, mamá de Emma.

También pueden ayudar difundiendo el pedido para que llegue a más personas y la familia pueda reunir los fondos necesarios para que Emma pueda realizarse la intervención.