15 aciertos

14 aciertos ganadores ($429.453 c/u)

13 aciertos ganadores ($35.492 c/u)

12 aciertos ganadores ($10.780 c/u)

REKINO: resultados del domingo 31 de agosto

En la parte inferior del cartón de TELEKINO aparecen otros 15 números, los cuales se sortean después del TELEKINO.

El REKINO reparte su pozo semanalmente, ya que de no haber ganador con 15 aciertos, el pozo se reparte entre todos los ganadores que logran 14 coincidencias en su cartón y nunca queda vacante.

Números ganadores de REKINO:

02 - 03 - 05 - 08 - 09 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 23

Telekino Telekino, sorteo 31 de agosto.

Premios con el número de cartón

Además de los sorteos de la modalidad TELEKINO y REKINO, también se sortea el número de cartón (aparece en la parte izquierda superior del cartón). Hay 5 premios de $1.700.000 para cada uno. Números de cartón ganadores:

227.852 San Luis

435.206 Tierra del Fuego

475.087 Entre Ríos

581.356 Bs As

105.193 Mendoza

¿Cómo jugar al Telekino?

Cada cartón de TELEKINO cuesta $1.700 y tiene impreso 15 números elegidos al azar de un total de 25 (la numeración siempre va del 01 al 25).

Todos los días domingo, se sortean en vivo 15 bolillas de un bolillero. Si alguien tiene el cartón con las 15 coincidencias es el ganador del pozo máximo. En caso de que no existan 15 coincidencias (aciertos), el pozo queda vacante y se acumula para la jugada siguiente.

Telekino.jpg Telekino, sorteo 31 de agosto.

En esta modalidad ganan también los apostadores que logren 14, 13, 12 coincidencias (aciertos) en su cartón con los extraídos en el acto de sorteo. A cada categoría de ganador (según cantidad de aciertos) le corresponde un premio en efectivo.

*El sorteo de Telekino se realiza todos los domingos a las 17:17hs por la pantalla de la TV Pública.