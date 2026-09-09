TAM 2CA2 en acción, orgullo nacional: un tanque 100% argentino

La publicación oficial detalla el trabajo realizado por los soldados. El texto que acompañó la grabación señaló: "Vehículos de Combate TAM 2C pertenecientes al Regimiento de Caballería de Tanques 8 del Ejército Argentino durante una reciente salida al terreno". El Gobierno planea llevar 74 unidades a un estándar superior.

Nueva tecnología

El proyecto de actualización se realiza junto con la empresa israelí Elbit Systems. Los trabajos buscan extender la vida útil del vehículo por al menos 15 años más. En diciembre de 2024, la fuerza operativa recibió el primer escuadrón compuesto por diez unidades renovadas en los talleres del Cuartel de Boulogne.