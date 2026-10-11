Se cumple un año de la misteriosa desaparición de Juana Inés Morales y Alberto Pedro Kreder, la provincia de Chubut y el país entero continúan sin respuestas.
Se cumple un año de la desaparición de la pareja de jubilados de Chubut: estas son las principales hipótesis
Tras doce meses de búsqueda, el caso de los jubilados desaparecidos en Chubut sigue sin resolución, con tres hipótesis principales y una recompensa vigente por datos certeros
La pareja de jubilados fue vista por última vez el 11 de octubre de 2025, cuando salieron desde Comodoro Rivadavia a bordo de una camioneta Toyota Hilux con destino a la localidad de Camarones para disfrutar del fin de semana. Sin embargo, nunca llegaron.
La última señal emitida por sus teléfonos celulares se registró a las 9:53 horas de aquel día. Días después, el 17 de octubre de 2025, las autoridades hallaron la camioneta en la zona del Zanjón de Visser. El vehículo apareció cerrado, sin signos de violencia y con todas las pertenencias personales de los jubilados intactas en su interior.
¿Cuáles son las principales hipótesis de investigación?
A pesar de los exhaustivos rastrillajes por tierra, mar y aire, la causa penal mantiene abiertas tres líneas de investigación principales:
Desorientación y extravío en búsqueda de ayuda
Se cree que la camioneta pudo haber quedado encajada en el complejo terreno del Zanjón de Visser. Ante esta situación, la pareja habría descendido para buscar auxilio a pie, quedando desorientada y expuesta a las inclemencias climáticas de la estepa patagónica.
Intervención de terceros o hecho delictivo
Se analiza si sufrieron algún tipo de ataque o abordaje fuera del vehículo. No obstante, peritajes oficiales confirmaron que la camioneta no presentaba indicios de un altercado ni evidencias claras de violencia.
Ausencia voluntaria
Es considerada como una alternativa por los investigadores al inicio de la causa, aunque cuenta con menor sustento debido a que dejaron atrás la totalidad de sus pertenencias y documentación personal.
¿Cuál es la recompensa que ofrece el gobierno Nacional?
A lo largo de doce meses, la Policía del Chubut, junto con Defensa Civil y voluntarios, desplegó operativos con drones nocturnos, helicópteros y perros adiestrados en estancias y sectores costeros, pero no obtuvieron resultados positivos.
Actualmente, el Gobierno nacional mantiene vigente una recompensa de 5 millones de pesos por cada uno (10 millones en total) para quienes aporten datos certeros sobre el paradero de la pareja. En tanto, las familias de Juana y Pedro continúan exigiendo respuestas y manteniendo vivo el pedido de justicia.
En pocas palabras
- Un año de misterio: se cumple un año de la desaparición de la pareja de jubilados Juana Inés Morales y Alberto Pedro Kreder en Chubut.
- Hipótesis en análisis: las principales líneas de investigación incluyen desorientación, intervención de terceros o ausencia voluntaria.
- Recompensa vigente: el Gobierno nacional ofrece 10 millones de pesos por información que ayude a dar con el paradero de la pareja.