Se cumple un año de la desaparición de la pareja de jubilados de Chubut: estas son las principales hipótesis

Se cumple un año de la desaparición de Juana Inés Morales y Alberto Pedro Kreder en Chubut.

¿Cuáles son las principales hipótesis de investigación?

A pesar de los exhaustivos rastrillajes por tierra, mar y aire, la causa penal mantiene abiertas tres líneas de investigación principales:

Desorientación y extravío en búsqueda de ayuda

Se cree que la camioneta pudo haber quedado encajada en el complejo terreno del Zanjón de Visser. Ante esta situación, la pareja habría descendido para buscar auxilio a pie, quedando desorientada y expuesta a las inclemencias climáticas de la estepa patagónica.

Intervención de terceros o hecho delictivo

Se analiza si sufrieron algún tipo de ataque o abordaje fuera del vehículo. No obstante, peritajes oficiales confirmaron que la camioneta no presentaba indicios de un altercado ni evidencias claras de violencia.

Ausencia voluntaria

Es considerada como una alternativa por los investigadores al inicio de la causa, aunque cuenta con menor sustento debido a que dejaron atrás la totalidad de sus pertenencias y documentación personal.

La camioneta quedó encajada en el complejo terreno del Zanjón de Visser.

¿Cuál es la recompensa que ofrece el gobierno Nacional?

A lo largo de doce meses, la Policía del Chubut, junto con Defensa Civil y voluntarios, desplegó operativos con drones nocturnos, helicópteros y perros adiestrados en estancias y sectores costeros, pero no obtuvieron resultados positivos.

Actualmente, el Gobierno nacional mantiene vigente una recompensa de 5 millones de pesos por cada uno (10 millones en total) para quienes aporten datos certeros sobre el paradero de la pareja. En tanto, las familias de Juana y Pedro continúan exigiendo respuestas y manteniendo vivo el pedido de justicia.