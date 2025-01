Según la psicología, al momento en la que en la amistad se siente que alguien le "debe" su amistad, ya no es el tipo de amistad que brinda más alegría. El problema base es que este tipo de situaciones no deberían conducir a la diferencia de "uno arriba/uno abajo" . Los amigos se deberían sentir en un plano de igualdad.

Cómo saber cuando finaliza

Según la psicología, muchas veces sucede que un amigo no puede estar presenta para nosotros como queremos que lo esté. Cuando esto sucede, se debe hablar y generar una conversación productiva. Puede suceder que las personas necesiten un descanso de sus amistades al sentirse abrumadas por otras responsabilidades.

Aquellos amigos que realmente quieren seguir acepta que sus amigos tienen sus propias vidas y que, a veces, no hay suficiente espacio para ellos en su vida.

amigas abrazo.webp Adoptar una perspectiva objetiva de una amistad no siempre es fácil.

Principalmente, según la psicología, cuando te das cuneta que no has hablado con un amigo por meses, pero no tienes ganas de hablar, esto puede ser una señal. Es importante que ambos se den cuenta de que su amistad ya no es la prioridad que solía ser.

Un amigo puede no admitirlo debido a que quiere mantener la amistad que ha diminuido, pero el alejamiento entre ellos trasmite ese mensaje. De todas maneras, esto no es el fin para siempre, ya que el amor entre las personas sigue estando presente. Debido a esto, la amista puede ser reconstruida con el tiempo.

Cómo revivir la amistad

En psicología mencionan que las personas cambian con el tiempo, nadie se mantiene igual. Nuestras necesidades y capacidades se modifican. Las razones por la que una amistad terminó pueden cambiar y puede sentir el deseo de revivir esta relación.

Si quieres volver a reconectar con esta persona, puede enviarle un mensaje y contarle cuando piensas en ella. Puedes llamarla por teléfono y hacerle saber qué pensaste en su amistad y proponerle juntarse. Pero si terminó de mala manera, debes reconocer que la amistad se deterioró y volver a empezar.

Según Psicology today si sientes que un amigo te está abandonando, puede resultar difícil aceptarlo. Es importante que las personas desarrollen redes de apoyo social amplias para que no esperen que una sola persona satisfaga todas sus necesidades sociales. Recuerde que si alguien tiene muy pocos amigos, puede esforzarse demasiado por mantener la amistad.