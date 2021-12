Qué fue de la vida del niño Qom que caminaba 8 kilómetros para ir a la escuela

Pero eso no fue impedimento para Efraín, que igual que hizo en la primaria, para ir a la secundaria debía recorrer ocho kilómetros a pie. El joven hizo los 5 años de colegio como el mejor alumno y volvió a ser abanderado.

Efraín Delgado, su vida a los 12 años

A las 12 años, Efraín estudiaba e la escuela de Educación Primaria N°239 “Pedro Inchausp”, en la Ruta Provincial N°3. Cada día caminaba a seis kilómetros, junto a su abuelo y su hermana Celeste, un año menor que él.

Durante siete años hizo el mismo recorrido, sin importar si llovía o si hacían 40 grados. Así fue que se convirtió en el primero de su familia en tener esdudios primarios. Fue abanderado.

Su historia llegó a todos los rincones del país a través de una foto con su abuelo en el día de la graduación.

"Me emocioné porque logré lo que quería desde hace mucho: terminar la primaria. La secundaria va a ser más difícil porque queda más lejos, a ocho kilómetros", explicaba Efraín, en aquel momento.

Efrain Delgado.jpg Historias de vida: Efraín Delgado en la primaria y en la secundaria

Efraín Delgado, su vida en la secundaria

Los ocho kilómetros de ida y de vuelta se convirtieron en algo normal para Efraín en la secundaria. Igual que en su niñez, el clima no siempre ayudaba pero él intentaba ir todos los días.

En el medio, la pandemia le complicó todo ya que las clases dejaron de ser presenciales. Los profesores, que sabían de las dificultades tecnológicas de Efraín y de sus compañeros, les dejaban la tarea una vez por semana en el colegio y los chicos iban a buscarla.

A pesar de las dificultades, Efraín terminó quinto año también siendo abanderado.

“No me sacaron tantas fotos como cuando terminé la primaria. Esa vez fue como ser famoso por unos días, ¿no? Ahora hubo gente que me llamó y me felicitó”, explicó y señaló que su sueño es convertirse en profesor de Educación Física.