La mesa donde la familia se junta a compartir la comida y momentos a lo largo del día es un imán para las buenas vibraciones, por lo que la elección del mantel no es un simple detalle estético. De hecho, la paleta cromática del mantel puede activar el flujo de la abundancia o generar estancamiento económico. ¿Qué color debes usar?

Qué color de mantel usar en el comedor para aumentar la prosperidad y abundancia en el hogar

El color de tu mantel podría influir en la energía del comedor, según el Feng Shui.

Para atraer el dinero y fomentar la prosperidad, hay varias opciones de acuerdo con el feng shui. Primero, el amarillo y los tonos dorados son ideales porque están asociados a la riqueza material, el sol y el oro. Son tonos que activan la estabilidad financiera, aportan sabiduría en los gastos y favorecen la conversación en la mesa.