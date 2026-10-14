Para el feng shui, el comedor es una de las zonas con mayor carga energética dentro de la casa, ya que representa la nutrición, el sustento y la capacidad de generar y conservar la riqueza. Por esa razón, los colores y elementos que allí se usan influyen mucho en la abundancia y la prosperidad.
La mesa donde la familia se junta a compartir la comida y momentos a lo largo del día es un imán para las buenas vibraciones, por lo que la elección del mantel no es un simple detalle estético. De hecho, la paleta cromática del mantel puede activar el flujo de la abundancia o generar estancamiento económico. ¿Qué color debes usar?
Qué color de mantel usar en el comedor para aumentar la prosperidad y abundancia en el hogar
Para atraer el dinero y fomentar la prosperidad, hay varias opciones de acuerdo con el feng shui. Primero, el amarillo y los tonos dorados son ideales porque están asociados a la riqueza material, el sol y el oro. Son tonos que activan la estabilidad financiera, aportan sabiduría en los gastos y favorecen la conversación en la mesa.
El color rojo, terracota o granate es el más auspicioso y poderoso para la prosperidad, ya que al representar el éxito y la vitalidad, acelera las oportunidades financieras, siendo ideal para cenas de negocios o celebraciones importantes. Por último, debes elegir tonos verdes. Estos últimos se asocian con la renovación y la salud, la expansión constante del dinero y la armonía.
Tonalidades que es mejor no usar en casa
- Azul oscuro o negro porque puede significar que el dinero se escurre.
- Blanco o gris: aunque aporta limpieza y delicadeza, es un color que genera distancia e inflexibilidad.
Además,el feng shui aconseja usar centros de mesa como un frutero con nueve naranjas o un florero con flores amarillas naturales, ya que los cítricos funcionan como el amuleto supremo para atraer fortuna y limpiar malas vibraciones.
En pocas palabras
- Color ideal: el amarillo o dorado atrae riqueza material y estabilidad financiera según el feng shui.
- Opción poderosa: el rojo o granate es auspicioso para acelerar oportunidades financieras y el éxito.
- A evitar: tonos oscuros como azul o negro, y blanco o gris, pueden generar estancamiento o distancia.