Afecta principalmente a la batería

Presta atención: este es el error que todas las personas cometen al cargar el celular

A la hora de cargar el celular, muchas personas cometen un error que puede afectar a la batería y al rendimiento del equipo

Luciano Carluccio
El error en cuestión es cometido por la mayoría de las personas

El avance de la tecnología en el último tiempo ha hecho que la tarea de despegarse del celular sea cada vez más y más difícil. En este contexto, es conveniente referirse a un error que todas las personas cometen cuando cargan la batería de su celular. Sin darse cuenta, pueden afectar a la durabilidad del equipo.

Generalmente, la batería de un celular puede durar entre 8 y 12 horas en promedio, pero lo cierto es que todo esto está sujeto al tipo de celular como también al uso que se le dé.

bateria, celular.jpg
Debes evitar que la batería de tu celular se descargue completamente

El error que todos cometen al cargar la batería del celular

Aunque muchos crean que no es así, los expertos en tecnología han señalado que el hecho de usar el celular mientras se está cargando puede dañar la vida útil de la batería del equipo.

Sucede que el funcionamiento del celular y el proceso de carga generan calor simultáneamente. Si se realizan tareas demandantes, como jugar o ver videos, el calor acumulado excede los límites seguros, lo que puede dañar irreversiblemente la batería.

En otras palabras, el calor excesivo puede afectar otros componentes internos del celular, como el procesador o la pantalla, reduciendo su rendimiento y eficacia.

Como si fuera poco, el daño puede verse también en el cargador de la batería y no solo en el celular, ya que el uso del celular en estas condiciones puede causar dobleces en el cable y afectar al puerto de carga del teléfono.

Mientras usas el celular cargando y aumenta la temperatura del dispositivo, este exceso de calor puede además ralentizar el funcionamiento del sistema operativo, de la pantalla o de diferentes aplicaciones.

celular, bateria
No debes usar el equipo mientras lo estés cargando, ya que esto puede repercutir seriamente en tu batería

Ya lo sabes, si vas a cargar la batería de tu celular, será mejor que te despegues de tu dispositivo y no lo uses mientras puedas.

Consejos a la hora de cargar la batería del celular

  • Carga en reposo:Dejar el teléfono sin usar, especialmente en reposo, para que la carga sea más eficiente.
  • Cuidado con el entorno:No dejar el dispositivo sobre superficies blandas como mantas o almohadas, ya que esto dificulta la disipación del calor.
  • Usar cargadores originales:Utilizar siempre cargadores y cables originales o de buena calidad para asegurar la compatibilidad y seguridad.
  • Evitar la carga nocturna: una vez que alcanza el 100% la corriente de carga sigue funcionando, lo que puede afectar la vida útil del equipo.
  • No descargar completamente el celular: es perjudicial para los smartphones que utilizan baterías de litio. Lo ideal es dejarlo entre un 20% y un 80%.

