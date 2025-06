"Por un abuso sexual que no cometí estuve preso dos años, once meses y veintitrés días"

Leonardo Rivera-Absuelto Mendoza con abogado.jpeg Leonardo Rivera (de espaldas) fue absuelto por la Suprema Corte. Aquí, con el abogado Rogelio Sáez y Diario UNO. Fotos: Nicolás Ríos

El caso del condenado por abuso sexual del hijo finalmente absuelto

A Rivera lo habían denunciado desde la guardería a la que acudía el pequeño, que hoy tiene seis años y al cual el hombre no ve, al día de hoy, desde hace tres. O sea, padre e hijo han perdido tres años de vínculo filial y de crianza y de compartir experiencias. Aquella presentación judicial acusatoria fue avalada por la madre del niño y ex esposa de Rivera; e incluso por los padres de ella.

La Corte absolvió a Rivera por el beneficio de la duda, algo que el hombre y su defensor esperaban que sucediera durante el debate "porque todas las pruebas indicaban que ésa debía ser la sentencia y no la condena; no había certeza ni nada que demostrara que el niño había sido abusado sexualmente", dijo el letrado.

"De hecho, los indicios de rascado en la zona perianal que el niño presentaba cuando le hicieron los chequeos médicos eran de una época en la cual mi cliente ya no convivía ni tenía trato con el menor de edad, porque la madre y él ya vivían en otro lugar desde mucho antes"

De la prisión por abuso sexual a la libertad vía telefónica

Leonardo Rivera recibió esta semana a Diario UNO en la oficina del letrado. Dejemos que él mismo relate cómo se enteró del vuelco judicial en su favor. "Yo estaba en el fondo de mi casa, con prisión domiciliaria, trabajando con mis plantas, cuando me llamaron por teléfono desde el organismo que se encargaba del control. Me preguntaron si yo era Rivera y me avisaron que había quedado en libertad".

- ¿Así de sencillo? -preguntó Diario UNO.

- Sí, señor. Yo tenía muchas esperanzas y estaba inquieto pero no sabía cuándo iba a salir el fallo de la Corte, así que no lo podía creer. Lo llamé a mi abogado y le conté. Entonces, él se ocupó de verificar hasta que me confirmó que era así. Había quedado libre. Yo mismo tuve que devolver el equipo que me dieron mientras estuve en domiciliaria, así que me fui desde mi casa, en Tres de Mayo, hasta el Poder Judicial.

- ¿Dónde estuvo preso durante casi tres años?

- Estuve quince días en la comisaría 17 de Lavalle, luego en otra comisaría antes de entrar a la cárcel de Boulogne Sur Mer, donde pasé cinco meses y siete días, hasta que me dieron la prisión domiciliaria. Eso fue justo antes de la Navidad de 2022: el 22 de diciembre. Estuve preso en mi casa hasta que me avisaron que la Corte me había dado la libertad.

Leonardo-Rivera-Absuelto-por-la-Corte.jpeg Leonardo Rivera fue absuelto por la Suprema Corte. Fotos: Nicolás Rios

- ¿Tuvo algún padecimiento durante la etapa de prisión?

- Ninguno.

- ¿Dónde lo alojaron?

- En un sector para delincuentes sexuales.

- ¿Ha vuelto a ver a su hijo?

- No, pero ese tema lo vamos a ver con mi abogado para hacer las cosas como corresponde sin crear conflictos.

Leonardo Rivera apoya las manos entrelazadas contra el abdomen. Habla bajo y tranquilo pero seguro de cada cosa que dice.

Cuenta que desde hace años está jubilado por incapacidad. Problemas de columna. Sin embargo, se las rebusca. Aprendió el oficio de peluquero en una academia donde conoció, hace ya varios años, a la mujer que fue primero esposa y luego madre de su único hijo.

La historia de amor que terminó en acusaciones de abuso sexual

Así comenzó una historia que del amor y el nacimiento del hijo en común pasó, en poco tiempo, a una catarata de denuncias judiciales de ella contra Rivera, a quien le prohibieron el contacto y el acercamiento a ambos, que ya se habían ido de la casa común y radicado en Jocolí.

Hasta que hace casi tres años se encontró, cuando regresaba a su casa, con una comisión policial que lo buscaba. "Ya me habían roto la puerta los policías; me dijeron que me llevaban preso porque había sido denunciado", evocó.

Rivera usa anteojos gruesos y tiene los ojos chiquitos. Habla pausado y respetuosamente. Muy lejos está de hacerle honor a su segundo nombre de pila: Iracundo. También habla con las manos, que mueve, alza y cada tanto entrelaza para volver a apoyarlas contra el abdomen. Reflexivo. Para escuchar.

Dice que la fe religiosa le ayudó a sobrellevar los "dos años, once meses, veintitrés días y dieciocho horas y media", que estuvo preso; plazo que detalla y repite con precisión de quien sólo añora la libertad.

Asiente Elena, la hermana que lo acompañó a la entrevista con Diario UNO. Rivera tenía otra hermana pero falleció mientras él estaba preso con domiciliaria, encierro que le impidió compartir más tiempo con esa mujer tan querida y colaborativa.

Rivera y su familia saben que el pequeño hijo de él está bien, no porque lo hayan visto o visitado sino por referencias de gente de Lavalle. Saben que para volver a estar con el niño, que vive en Jocolí, a pocos kilómetros de distancia del padre, deberán esperar que actúe la Justicia de Familia.

¿Fue una falsa denuncia de abuso sexual lo que llevó a Rivera a la cárcel?

El abogado estudia iniciar un proceso judicial por falsa declaración en juicio.

Ya descartó pedir el Jury de Enjuiciamiento contra el juez penal Agustín Chacón, que condenó a Rivera por el delito agravado de abuso sexual finalmente descartado por la Corte por el beneficio de la duda.