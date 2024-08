Por qué mi perro come pasto y lo vomita

perro pasto 2.webp

Por qué mí perro come pasto

Una persona puede sorprenderse con la cantidad de cosas que un perro puede llegar a comerse, y es que son varios los que los han visto comerse por ejemplo un control remoto, ropa o incluso una piedra. Ante estas situaciones siempre lo más recomendable es acudir al veterinario para que la salud de la mascota se preserve y se ha tratado de la manera correcta.

La alimentación del perro es algo a lo que se le debe prestar vital atención, y es que como los humanos, puedo ayudar a prevenir o combatir distintas patologías o dolencias que presenta el organismo del animal.

Por más que cada vez vienen alimentos industriales más cargados de los nutrientes que el animal necesita para estar sano, hay comportamientos del perro ligados a su alimentación que uno nunca puede comprender y es justamente lo que pasa cuando los vemos comer pasto.

La ciencia veterinaria se encargó de explicar el motivo por el cual el perro en determinados momentos come pasto. La respuesta de los especialistas se vincula a una dieta que el propio animal muchas veces elige, y es importante que no te asustes ante esta situación ya que el consumo de hierbas o vegetales no son dañinos para la mascota.

Cuando vemos vomitar ese pasto que consumieron los perros, es un comportamiento totalmente normal y que hasta incluso es a propósito.

Un dato no menor que debe ir a la ciencia veterinaria es que también este comportamiento está vinculado con dolencias estomacales por lo que el animal acude al consumo del pasto para poder ponerle fin a ese dolor.