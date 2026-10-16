Por qué hay que regalar una rosa en octubre y qué beneficios trae

Dentro del feng shui, las rosas tienen un significado más profundo cuando las regalas o te las regalan en octubre, ya que para esta disciplina todo tiene un significado: los animales que te visitan, las mascotas que llegan al hogar, las decoraciones y, sin duda, las plantas.

Por qué se regala rosas en octubre y qué beneficios trae

En muchas culturas las rosas tienen un gran significado.

Primero, porque tiene beneficios extremadamente positivos en nuestra vida y hogar gracias a su potencial energético. Como son sencillas, alegres y con gran frescura, pueden convertirse en un regalo perfecto por su simbolismo que nunca pasa desapercibido.