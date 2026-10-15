Se acerca el Día de la Madre y la gran incógnita para planificar reuniones familiares y almuerzos al aire libre pasa por el estado del tiempo. Luego de una semana marcada por frentes de tormentas severas y copiosas precipitaciones a lo largo y ancho del país, las proyecciones meteorológicas confirman un alivio en la mayor parte de las provincias: las lluvias darán una pausa generalizada durante el fin de semana, aunque el ingreso de una masa de aire frío obligará a celebrar con abrigo a mano.
¿Día de la Madre bajo lluvia?: cómo estará el tiempo este domingo en Argentina
Tras varias jornadas consecutivas de inestabilidad y precipitaciones de oeste a este en el país, el pronóstico anticipa una marcada tregua para el fin de semana
Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional, el patrón atmosférico comenzará a modificarse paulatinamente entre el jueves y el viernes, abriendo paso a un fin de semana con cielos despejados a parcialmente nublados y baja probabilidad de precipitaciones en las principales regiones del país.
Jueves y viernes: el tramo final de las precipitaciones de oeste a este
Antes de alcanzar la estabilidad del fin de semana, el pronóstico del tiempo indica lo siguiente:
- Cuyo y norte patagónico: Las tormentas perderán organización e intensidad. Pese a que aún se prevén chaparrones dispersos en Mendoza, San Luis, Neuquén, el oeste de Río Negro y Chubut, el jueves será el primer día sin alertas meteorológicas de la semana en todo el territorio nacional. Hacia el viernes, la humedad remanente podría activar tormentas aisladas extendiéndose hasta Santa Cruz.
- Córdoba y la región central: Se registrarán chaparrones y tormentas dispersas durante el jueves, con mejoras graduales hacia la noche.
- Buenos Aires: El jueves representará la jornada más inestable para el este bonaerense, con alta probabilidad de chaparrones intensos, fundamentalmente durante la tarde. Para el viernes persistirá la chance de precipitaciones, aunque con tendencia en lenta disminución.
- El Litoral y Norte Argentino: El ambiente se mantendrá muy húmedo, con lluvias aisladas en el NOA y NEA, abundante nubosidad y marcas térmicas contenidas que no superarán los 25 °C.
- Precipitación acumulada: Los núcleos con mayores registros hídricos acumulados hasta el domingo 18 inclusive se localizarán en el extremo noreste del NEA y sobre la franja cordillerana del oeste argentino.
Sábado y domingo: pausa de lluvias, pero con mañanas frías
Hacia el viernes, el bloqueo atmosférico mostrará sus primeros signos de debilitamiento. Esto favorecerá una rotación del viento al sector sur en toda la región pampeana, provocando un secado del aire que traerá aparejado un descenso térmico matutino:
- Región pampeana y centro del país: La probabilidad de lluvias caerá a su mínima expresión desde el sábado. Para el domingo del Día de la Madre, la mañana se presentará muy fresca a fría, con termómetros que se ubicarán en mínimas de entre 5 °C y 10 °C, antes de dar paso a tardes templadas y soleadas.
- Noroeste y Litoral: La cobertura nubosa comenzará a quebrar parcialmente, disipando las precipitaciones y dando lugar a un domingo agradable para actividades al aire libre.
Qué pasará en Mendoza: el pronóstico para el domingo 18 de octubre
Para la provincia de Mendoza, los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Dirección de Contingencias Climáticas confirman condiciones favorables para el festejo familiar, con un paulatino repunte de las temperaturas:
- Jueves 15 de octubre: Mayormente nublado con poco cambio térmico, registrando una máxima de 15 °C a 18 °C y mínimas de 6 °C a 8 °C. Se prevén precipitaciones aisladas hacia la noche (10% al 40% de probabilidad) y nubosidad en cordillera.
- Viernes 16 de octubre: Cielo de parcial a mayormente nublado, con máximas de 16 °C a 18 °C y mínimas de 7 °C a 8 °C. Persistirá inestabilidad en el sur mendocino por la tarde y nevadas débiles en Alta Montaña.
- Sábado 17 de octubre: Comienza a afirmarse el buen tiempo con cielo parcialmente nublado, viento del noreste y un ascenso térmico con máximas que alcanzarán entre 17 °C y 21 °C (mínima de 8 °C a 9 °C).
- Domingo 18 de octubre (Día de la Madre): Excelente tiempo para los festejos, con cielo algo a parcialmente nublado y temperaturas en ascenso. La máxima escalará hasta valores de 19 °C a 23 °C, con una mañana templada de entre 9 °C y 12 °C de mínima y una probabilidad de lluvias prácticamente nula (0% a 10%), manteniéndose solo algunas nevadas aisladas en la alta cordillera.
En pocas palabras
- Clima para el Día de la Madre: El pronóstico anticipa una tregua con cielos despejados y temperaturas agradables en la mayor parte del país.
- Jueves y viernes inestables: Se esperan precipitaciones y tormentas en varias regiones antes de la mejora del fin de semana.
- Temperaturas frescas: Si bien habrá sol, las mañanas serán frías con mínimas de hasta 5°C en zonas del centro y sur.