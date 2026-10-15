¿Día de la Madre bajo lluvia?: cómo estará el tiempo este domingo en Argentina

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional, el patrón atmosférico comenzará a modificarse paulatinamente entre el jueves y el viernes, abriendo paso a un fin de semana con cielos despejados a parcialmente nublados y baja probabilidad de precipitaciones en las principales regiones del país.

Las lluvias han dominado los pronósticos de los últimos días.

Jueves y viernes: el tramo final de las precipitaciones de oeste a este

Antes de alcanzar la estabilidad del fin de semana, el pronóstico del tiempo indica lo siguiente: