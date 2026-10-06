Poda de las Zinnias: en qué época del año conviene podarla para que salgan flores arcoíris

Esta flor no solo es llamativa y duradera, sino que también es muy fácil de cultivar, incluso para los jardineros principiantes. Con sus colores brillantes y su capacidad de resistir el calor, la Zinnia te acompañará durante toda la temporada de calor, desde la primavera hasta el final del verano.

Las Zinnias son perfectas para el mes de septiembre por varias razones. Primero, se desarrollan muy bien en climas cálidos, lo que las hace ideales para la primavera argentina, cuando las temperaturas comienzan a subir.

Una de las flores más populares y consentidas por los aficionados de la jardinería es la Zinnia, conocida también como flor de papel o rosa mística. Se pueden encontrar en variados colores, es de fácil siembra y tiene una abundante floración.

Su época ideal para podar la Zinnia es en el inicio de la primavera o durante de ella.

La Zinnia es una planta anual, es decir, hay que plantarla todos los años. Pertenece a la familia Asteraceaa. Se le conoce también por los nombres de Rosa mística flor y Flor de San Rafael.

Existen 22 especies aceptadas compuestas por cientos de cultivares e híbridos. Es una planta de porte pequeño que alcanza entre los 15 cm y los 90 cm, según la variedad.

Sus flores, parecidas a las de las dalias, se pueden encontrar en una amplia gama de colores como rosa, amarillo, rojo, naranja, crema, blanco o violeta. Estas pueden ser sencillas, dobles e, incluso, bicolores.

Las hojas de las Zinnias son ovales, compuestas, de un color verde oscuro y son muy ásperas al tacto.

¿Cuándo florecen las Zinnias? Lo hacen una vez comienza la primavera y duran hasta bien entrada la primavera.

Son perfectas para estar plantadas en maceta en la terraza, en jardineras, en grandes contenedores o en el exterior sobre la tierra del jardín, en arriates o en parterres.

Fuente: ecologiaverde.com