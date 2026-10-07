Poda de la Retama: cuándo hay que podarla para que den flores amarillas color Sol

Puede que prefiera recortar las partes muertas o dañadas de la planta, incluida la decoloración de las flores marchitas, para mantener su mejor aspecto.

Esto puede hacerse en cualquier época del año. Los tallos enfermos o dañados deben cortarse justo en la línea del suelo y eliminarse por completo. Las flores deben cortarse justo por debajo del capítulo.

Las plantas deben limpiarse por completo tras la caída de las hojas para evitar que se pudran y se reproduzcan plagas y enfermedades.

Para podar la Retama, identifique primero cómo ha crecido la Retama hasta ahora. Puede tener un aspecto tupido, como un arbusto, o puede tener uno o varios troncos que sobresalen del suelo con follaje en el cuadrante superior.

Si tienes un Retama tupido y te gusta así, puedes recortarlo como si fuera un arbusto normal, eliminando los nuevos brotes a la misma altura, justo por encima del nudo de la hoja. Para los Retama más altos, hay algo más que hacer. Identifique primero el aspecto que desea.

Si lo único que busca es una poda rápida y ya está, lo único que tiene que hacer es recortar cualquier brote que crezca hacia el interior de la copa, así como cualquier "chupón" o tallo que crezca por debajo de la línea de la copa.

En este caso, es necesario podar en invierno, dando prioridad a la reducción de las ramas muertas y secas. Después, se podan las ramas cruzadas y paralelas, lo que aumenta el espacio para que crezcan otras ramas.

Si lo que necesita es quitarle mucha superficie, entonces le conviene una mayor planificación. Retama se ramifican en abanico desde el tronco central, y cada rama tendrá también sus propias ramas que nacen de ellas.

Intenta quitar las ramas que apuntan hacia abajo en sus bases, pero evita cortar demasiado de cada rama secundaria. A partir de aquí, puedes hacer una poda más suave alrededor de las zonas en las que has quitado ramas para mejorar el aspecto y mezclar las secciones recién recortadas.

Nunca recortes tanto que no queden ramas secundarias del tronco principal; Retama puede tolerarlo, pero tardará años en recuperarse del todo. Todas estas podas deben hacerse después de la floración para no interferir con la floración de Retama.

Es posible que prefieras recortar las partes muertas o dañadas de la planta, incluida la eliminación de las flores marchitas, para mantener su mejor aspecto. Esto puede hacerse en cualquier momento del año. Los tallos enfermos o dañados deben cortarse justo en la línea del suelo y eliminarse por completo.

Las flores deben cortarse justo por debajo del capítulo. Las plantas deben limpiarse por completo tras la caída de las hojas para evitar que se pudran y se reproduzcan plagas y enfermedades.

Fuente: picturethisai.com